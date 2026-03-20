SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡õÅÄÃæ¼ù¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÂçÇ®Àï·«¤ê¹¤²¤ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅÄÃæ¼ù¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¤¬27Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ÊºîÇîÈþ¡õÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡ÙÆÃÊÌÈÇ¡ª¡É¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ËÆÃÀß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÛ¤¡¢Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÄ¶ÂÎ´¶·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¡£¿Ê¹Ô¤ÏÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÆÃÀß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥²¥¹¥È¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÈÖÁÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¡¼Î¨¤¤¤ë¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅÄÃæ¡¢¿¹ËÜ¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡£¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Ç¤¢¤êÉÍÅÄ¤È¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë±ÊºîÇîÈþ¤¬¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³»þÁï¿¿¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Á¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡ÁÂè2Ìë¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÃæÂ¼Áó¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨Ìø¡áÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÂçÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡MC¤ÎÉÍÅÄ¤âÂçÇú¾Ð¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ÊºîÇîÈþ¡õÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡ÙÆÃÊÌÈÇ¡ª¡É¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ËÆÃÀß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÛ¤¡¢Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÄ¶ÂÎ´¶·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¡£¿Ê¹Ô¤ÏÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Ç¤¢¤êÉÍÅÄ¤È¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë±ÊºîÇîÈþ¤¬¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³»þÁï¿¿¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Á¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡ÁÂè2Ìë¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÃæÂ¼Áó¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨Ìø¡áÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÂçÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡MC¤ÎÉÍÅÄ¤âÂçÇú¾Ð¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£