µµÍüÏÂÌé¡¢17µ¨ÌÜ¤ÎÌîµå¼èºà¡¡Æü¥Æ¥ì¡ÖDRAMATIC BASEBALL¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬27Æü¤Ë³«Ëë¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¡ÖDRAMATIC BASEBALL ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ìîµå¼èºà17µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢µµÍü¤¬¡Ö¼èºà¡×¤ò±Û¤¨¤ÆÃµµá¤¹¤ë¿·´ë²è¡ÖKAMENASHI QUEST¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¿·¤·¤¤´é¡×¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤ê¡¢3D¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃæ·Ñ¿·µ»½Ñ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤íÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤«¡ª¾Ð´é¤ÎÀÖÀ¾¿Î¡õµµÍüÏÂÌé¡ÄÎáÏÂ¤Ë¡É¿Îµµ¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡¡³«Ëë¤ËÀè¶î¤±22Æü¡Ê¸å3¡§00¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ ¡Ø¤¢¤È5Æü¡ª³«ËëÀï¡Öµð¿Ívsºå¿À¡×ÉôÌçÊÌ¤ÇÅ°ÄìÈæ³ÓSP¡Ù¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¡¦ºå¿À¡¢Î¾·³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹â¶¶Í³¿¡õÄ»Ã«·É¤¬µµÍü¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«ËëÀï¡Öµð¿Í¡ßºå¿À¡×¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ä¿·ÀïÎÏ¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤ò¡ÈÉôÌçÊÌ¡É¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó¤ä¡Öµð¿Í¡ß³ÚÅ·¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤Î²òÀâÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï64Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µµÍü¤Ï¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¡õ¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Î³µÍ×¤òµµÍü¼«¤é¤¬È¯É½¤¹¤ë¡£
¢£³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¡Ø¤¢¤È5Æü¡ª³«ËëÀï¡Öµð¿Ívsºå¿À¡×ÉôÌçÊÌ¤ÇÅ°ÄìÈæ³ÓSP ¥ª¡¼¥×¥óÀï µð¿Í¡ß³ÚÅ·¡×
22Æü¡ÊÆü¡Ë ¸å3¡§00¡Á4¡§25 ÊüÁ÷¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë
¡ÚDRAMATIC BASEBALL ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Û µµÍüÏÂÌé
¡Ú²òÀâ¡Û ¹â¶¶Í³¿¡¦Ä»Ã«·É ¡Ú¼Â¶·¡Û ÄÔ²¬µÁÆ²
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÀï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
27Æü¡Ê¶â¡Ë¸å6¡§10¡Á8¡§54¡ÊºÇÂç30Ê¬±äÄ¹¡Ë Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¹â¶¶Í³¿¡Êµð¿Í¸µ´ÆÆÄ¡Ë ÀÖÀ±·û¹¡Êºå¿ÀOB¡Ë
¡Ú¼Â¶·¡Û »³ËÜ·òÂÀ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÂè2Àï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§00¡Á4¡§55 Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¸¶Ã¤ÆÁ¡Êµð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ë Ç½¸«ÆÆ»Ë¡Êºå¿ÀOB¡¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë
¡Ú¼Â¶·¡Û ËÌÏÆÂÀ´ð¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÂè3Àï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
29Æü¡ÊÆü¡Ë¸å3¡§00¡Á4¡§55 Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¹¾ÀîÂî¡Êµð¿ÍOB¡Ë Ä»Ã«·É¡Êºå¿ÀOB¡Ë
¡ÚDRAMATIC BASEBALL ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Û µµÍüÏÂÌé
¡Ú¼Â¶·¡Û éâ¸¶Å¯¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡³«Ëë¤ËÀè¶î¤±22Æü¡Ê¸å3¡§00¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ ¡Ø¤¢¤È5Æü¡ª³«ËëÀï¡Öµð¿Ívsºå¿À¡×ÉôÌçÊÌ¤ÇÅ°ÄìÈæ³ÓSP¡Ù¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¡¦ºå¿À¡¢Î¾·³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹â¶¶Í³¿¡õÄ»Ã«·É¤¬µµÍü¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«ËëÀï¡Öµð¿Í¡ßºå¿À¡×¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ä¿·ÀïÎÏ¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤ò¡ÈÉôÌçÊÌ¡É¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó¤ä¡Öµð¿Í¡ß³ÚÅ·¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤Î²òÀâÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï64Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µµÍü¤Ï¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¡õ¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Î³µÍ×¤òµµÍü¼«¤é¤¬È¯É½¤¹¤ë¡£
¢£³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¡Ø¤¢¤È5Æü¡ª³«ËëÀï¡Öµð¿Ívsºå¿À¡×ÉôÌçÊÌ¤ÇÅ°ÄìÈæ³ÓSP ¥ª¡¼¥×¥óÀï µð¿Í¡ß³ÚÅ·¡×
22Æü¡ÊÆü¡Ë ¸å3¡§00¡Á4¡§25 ÊüÁ÷¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë
¡ÚDRAMATIC BASEBALL ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Û µµÍüÏÂÌé
¡Ú²òÀâ¡Û ¹â¶¶Í³¿¡¦Ä»Ã«·É ¡Ú¼Â¶·¡Û ÄÔ²¬µÁÆ²
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÀï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
27Æü¡Ê¶â¡Ë¸å6¡§10¡Á8¡§54¡ÊºÇÂç30Ê¬±äÄ¹¡Ë Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¹â¶¶Í³¿¡Êµð¿Í¸µ´ÆÆÄ¡Ë ÀÖÀ±·û¹¡Êºå¿ÀOB¡Ë
¡Ú¼Â¶·¡Û »³ËÜ·òÂÀ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÂè2Àï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§00¡Á4¡§55 Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¸¶Ã¤ÆÁ¡Êµð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ë Ç½¸«ÆÆ»Ë¡Êºå¿ÀOB¡¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë
¡Ú¼Â¶·¡Û ËÌÏÆÂÀ´ð¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2026 ³«ËëÂè3Àï µð¿Í¡ßºå¿À¡×
29Æü¡ÊÆü¡Ë¸å3¡§00¡Á4¡§55 Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¡Ú²òÀâ¡Û ¹¾ÀîÂî¡Êµð¿ÍOB¡Ë Ä»Ã«·É¡Êºå¿ÀOB¡Ë
¡ÚDRAMATIC BASEBALL ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Û µµÍüÏÂÌé
¡Ú¼Â¶·¡Û éâ¸¶Å¯¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë