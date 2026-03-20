¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥À¥ë¥Þ ¥¬¥ë¥Õ¥£ vs ¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü～2026Ç¯3·î28Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥À¥ë¥Þ ¥¬¥ë¥Õ¥£] 1 - 2 [¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð]
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥À¥ë¥Þ ¥¬¥ë¥Õ¥£¤È¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥À¥ë¥Þ ¥¬¥ë¥Õ¥£¤¬7-6¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥¨¥ë¥Óー¥Ê ¥«¥ê¥¨¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-03-20 04:12:05 ¹¹¿·