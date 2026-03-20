»³ËÜÍ³¿¤¬µÙÆüÊÖ¾å¤Ç¤ä¤êÅê¤²¥È¥ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÀèÈ¯
¡¡2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇµÙÆüÊÖ¾åÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÅÐÈÄ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¸áÁ°11»þ²á¤®¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¡Ö¤ä¤êÅê¤²¥È¥ì¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·Ú¤á¤Î¶¯ÅÙ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²°³°¤Ç¤Ï·×30Ê¬¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿WBC¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ê¤É2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¸å¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë³«Ëë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Û¡¼¥à³«Ëë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£