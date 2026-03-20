¥Ù¥Ã¥¡¼¡¡¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¡×¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È2¿Í¤ÎÌ¾Á°µó¤²¤¿ÀäÌ¯¤ÊÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂç¾Ð¤¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤Î²Ö²»¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¨¥ó¥Ä¡Ê±Í»Î¡Ë¤è¤ê¤Ï¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢SHELLY¤è¤ê²¼¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀäÌ¯¤ÊÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤òµó¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£