Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦º´ÌîÍ´»Ò¥¢¥Ê¡¡¡Ö£Î£Î£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ÖÆü¾ï¤Î´î¤Ó¤ä³ëÆ£¤¬ÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤Î¹üÁÈ¤ß¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè£´£·²ó£Î£Î£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´ÌîÍ´»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Ìî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¤ä¡Ö¤°¡Á¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¡¢Âî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡¢À¸³è´¶¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´Ìî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçÊÑ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤òÄº¤¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËËÛÁö¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤ä³ëÆ£¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤Î¹üÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤Ï¥¢¡¼¥ë¡¦¥¨¥Õ¡¦¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤ÎÌðÅÄÍºÆóÏº¥¢¥Ê¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜºê°¦ÎÜ¥¢¥Ê¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡º´Ìî¥¢¥Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÂçÊÑ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤òÄº¤¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËËÛÁö¤·¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×¤È¡Ö¾®°ì¤ÎÊÉ¡×¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤ä³ëÆ£¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤Î¹üÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£