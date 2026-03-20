¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥À¥ê¥¢ ¥»¥á¥Ë¥·¥å¥¿¥ä vs ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü～2026Ç¯3·î28Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥À¥ê¥¢ ¥»¥á¥Ë¥·¥å¥¿¥ä] 0 - 2 [¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È]
¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥Þ¥¤¥¢¥ß, ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥À¥ê¥¢ ¥»¥á¥Ë¥·¥å¥¿¥ä¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬6-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿ ¥³¥Ã¥Á¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-03-20 02:42:09 ¹¹¿·