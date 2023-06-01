£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´£²£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö13:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45803.13¡Ê-422.02¡¡-0.91%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21950.88¡Ê-201.54¡¡-0.91%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡52325¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-665¡¡-1.27%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT17:07
±ÑFT100¡¡ 10063.50¡Ê-241.79¡¡-2.35%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22839.56¡Ê-662.69¡¡-2.82%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7807.87¡Ê-162.01¡¡-2.03%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.866¡Ê+0.094¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.281¡Ê+0.016¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.841¡Ê-0.039¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.393¡Ê-0.029¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.962¡Ê+0.022¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.843¡Ê+0.105¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.449¡Ê-0.005¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.976¡Ê+0.079¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.269¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á97.50¡Ê+1.18¡¡+1.23%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4594.10¡Ê-302.10¡¡-6.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69276.44¡Ê-1951.30¡¡-2.74%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1094Ëü7756±ß¡Ê-308364¡¡-2.74%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45803.13¡Ê-422.02¡¡-0.91%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21950.88¡Ê-201.54¡¡-0.91%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡52325¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-665¡¡-1.27%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT17:07
±ÑFT100¡¡ 10063.50¡Ê-241.79¡¡-2.35%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22839.56¡Ê-662.69¡¡-2.82%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7807.87¡Ê-162.01¡¡-2.03%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.866¡Ê+0.094¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.281¡Ê+0.016¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.841¡Ê-0.039¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.393¡Ê-0.029¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.962¡Ê+0.022¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.843¡Ê+0.105¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.449¡Ê-0.005¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.976¡Ê+0.079¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.269¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á97.50¡Ê+1.18¡¡+1.23%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4594.10¡Ê-302.10¡¡-6.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69276.44¡Ê-1951.30¡¡-2.74%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1094Ëü7756±ß¡Ê-308364¡¡-2.74%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì