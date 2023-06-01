£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£µ£´¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö12:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:24¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45871.04¡Ê-354.11¡¡-0.77%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21980.97¡Ê-171.45¡¡-0.77%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡52365¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-625¡¡-1.19%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:24
±ÑFT100¡¡ 10067.71¡Ê-237.58¡¡-2.31%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22876.63¡Ê-625.62¡¡-2.66%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7839.83¡Ê-130.05¡¡-1.63%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.856¡Ê+0.083¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.269¡Ê+0.004¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.834¡Ê-0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.388¡Ê-0.033¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.956¡Ê+0.016¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.839¡Ê+0.101¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.454¡Ê0.000¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.976¡Ê+0.079¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.269¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á99.44¡Ê+3.12¡¡+3.24%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4607.90¡Ê-288.30¡¡-5.89%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69461.88¡Ê-1765.86¡¡-2.48%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1098Ëü2618±ß¡Ê-279200¡¡-2.48%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45871.04¡Ê-354.11¡¡-0.77%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21980.97¡Ê-171.45¡¡-0.77%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡52365¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-625¡¡-1.19%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:24
±ÑFT100¡¡ 10067.71¡Ê-237.58¡¡-2.31%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22876.63¡Ê-625.62¡¡-2.66%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7839.83¡Ê-130.05¡¡-1.63%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.856¡Ê+0.083¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.269¡Ê+0.004¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.834¡Ê-0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.388¡Ê-0.033¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.956¡Ê+0.016¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.839¡Ê+0.101¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.454¡Ê0.000¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.976¡Ê+0.079¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.269¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á99.44¡Ê+3.12¡¡+3.24%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4607.90¡Ê-288.30¡¡-5.89%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69461.88¡Ê-1765.86¡¡-2.48%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1098Ëü2618±ß¡Ê-279200¡¡-2.48%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì