Ì¤²ó¼ý°Æ·ï¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸ø¼°Áê´Ø¿Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¿Ææ½÷À¤ËÁûÁ³¡¡Ì¤ÅÐ¾ì¤Î±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤ÎÌ¾Á°¡¡»Ä¤ê£²ÏÃ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤«¡¡Âè£³ÏÃ¤Ç°ì½ÖÉúÀþ¤¬
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á½Ð±é¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ï¼¡²ó£³·î£²£²Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»Ä¤ê£²ÏÃ¡£
¡¡Âè£¸ÏÃ¤ÇÅÜÅó¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤¬¿Ê¤ß¡¢¹¬¸å°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤ÎÀµÂÎ¤¬ÁáÀ¥Î¦¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¢ªÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤ÎºÊÁáÀ¥²Æ³¤¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¹çÏ»ÏË¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬ÉÔÀµ¤Ê°Ç¸¥¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¾À·¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¥¶âÀè¤Ï·Ù»ëÄ£´Æ»¡´±¡¦¿¿ËÌÀµ¿Æ¡Ê°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ë¤Î·»¤ÇÂçÊªÀ¯¼£²È¡¦¿¿ËÌÌï°ì¡Ê»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊª¸ì¤Ë¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸ø¼°£È£Ð¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿ËÌÀµ¿Æ¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿ËÌÍÕ·î¡Ê¾®¶¶¤á¤°¤ß¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿¿ËÌÀµ¿Æ¤ÎºÊ¡£²áµî¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿ËÌÀµ¿Æ¤¬Âè£³ÏÃ¤Ç¡¢ºÊ¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¡ÖºÊ¤Î·ï¤Ç½ÐÀ¤¤ÏË¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤¤ÆÁê´Ø¿Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¿¿ËÌÍÕ·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿¿ËÌÌï°ì¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ç½ÐÆ¬¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¿¿ËÌÀµ¿Æ¤¬·»¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±éµ»ÇÉ¤Î¾®¶¶¤á¤°¤ß¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£