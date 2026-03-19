¡ÖÀ¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¡×Âçºå¡¦·§¼èÄ®Æâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸À¸ÅÌ¤é280¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¡ÊÝ·ò½ê¤¬¸¶°øÄ´¤Ù¤ë
ÂçºåÉÜ·§¼èÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÁ°¡¢Ä®Î©·§¼èÃæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤«¤é¡Ö60¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Ä®Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê£¿ô¤Î³Ø¹»¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤é¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ280¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ò22Æü¤Þ¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤È¤·¡¢¸½ºß¡¢ÊÝ·ò½ê¤¬¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£