Åìµþ¤Çºù³«²Ö¤òÈ¯É½ Ê¿Ç¯¤è¤ê5ÆüÁá¤¯¡¡Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç³«²ÖÈ¯É½´ð½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡Ö61ÎØ¡×³ÎÇ§
¤¤ç¤¦¡¢³«²Ö¤·¤¿Åìµþ¤Îºù¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢5ÆüÁá¤¤³«²Ö¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Åìµþ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Î¿¦°÷¤¬Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ºù¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Î¿ô¤¬¡Ö5¡¢6ÎØ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºù¤Î³«²ÖÈ¯É½¤Î´ð½à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡Ö61ÎØ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢³«²Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Õ¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡ÖºÇ¶á¡¢°Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºù¤¬ºé¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´î¤Ð¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×
¤¤Î¤¦¡¢³«²Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2ÎØ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÆü¤Ç¿·¤¿¤Ë59ÎØ¤¬³«²Ö¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½Õ¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£