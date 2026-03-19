5人組グループ・M!LKの塩粼太智さん（25）と吉田仁人さん（26）が19日、都内で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会に出席。現在の気持ちを明かしました。

M!LKは最優秀アーティスト賞と、『好きすぎて滅！』『イイじゃん』の2曲が最優秀楽曲賞にエントリーされています。

前回のアワードで印象に残っているアーティストを聞かれた塩粼さんは、「ミセス（Mrs. GREEN APPLE）さんが演奏してるやつ見て、後ろもすごいバイオリンとかいろんな楽器、すんごい量でミセスさん『ダーリン』歌ってて、あの映像大好きで、2、3回見てます」と明かしました。

■「うれしすぎて滅！」

昨年、楽曲が話題となった反響について吉田さんは「結成12年目なんですけれども、こういうふうにたくさんの方に届くような楽曲っていうものがチームとなって作れたのがすごくうれしいですし、こういった並びに自分たちの名前があるっていうのが本当にまだまだ新鮮にうれしいので、表彰式の方もすごく楽しみですね」と話しました。

これに対して塩粼さんは「まとめると、うれしすぎて滅！」とポーズで喜びを表現しました。

授賞式は6月に開催される予定です。