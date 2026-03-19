¿·ÂÎÀ©¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½!! WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥±¥Ç¥£¥é¤ÎÄï¤é½é¾·½¸
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FTF)¤Ï18Æü¡¢3·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£·î28Æü¤Ë¥Ï¥¤¥ÁÂåÉ½¤È¡¢Æ±31Æü¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ê¥À¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º(AFCON)¤Ç16¶¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î4Æü¤Ë¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¦¥é¥à¥·´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡30¿Í¤Î¤¦¤Á19¿Í¤¬²¤½£ÁÈ¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Çº£µ¨5ÆÀÅÀ¤Î19ºÐFW¥ë¡¼¥¤¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥È(¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨)¤ä20ºÐ¤ÎFW¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ê(¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ã¥ó)¤Ê¤É¤¬½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤ÂåÊÌ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Îò¤ò»ý¤ÄMF¥é¥Ë¡¦¥±¥Ç¥£¥é(¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó)¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ËÅÐÏ¿¤òÊÑ¹¹¤·¡¢32ºÐ¤ÇAÂåÉ½½é¾·½¸¡£·»¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥µ¥ß¡¦¥±¥Ç¥£¥é»á¤À¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¦GK
¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥À¡¼¥á¥ó(¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ã¥ó)
¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥à¥Ò¥Ö¡¦¥·¥ã¥Þ¥Õ(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥Ì¥ì¥Ç¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥Æ¥£(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥ó)
¥µ¥Ö¥ê¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ó(¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ø¥ë)
¢¦DF
¥¬¥¤¥È¡¦¥¶¡¼¥ë¥Ë(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥ì¥¢¥É¡¦¥·¥Ï¥¦¥£(¥â¥Ê¥¹¥Æ¥£¥ë)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ß¥ó¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥ß¥À(¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹)
¥à¥¿¥º¡¦¥Í¥Õ¥¡¥Æ¥£(¥Î¥ë¥·¥§¡¼¥Ô¥ó/¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥ì¥¥¯(¥Þ¥ê¥Ü¥ë/¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)
¥¢¥é¡¼¡¦¥°¥é¥à(¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë/¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê)
¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ê¡¼(¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º/¥¹¥¤¥¹)
¥¢¥Ç¥à¡¦¥¢¥ë¥¹(¥«¥¹¥à¥Ñ¥·¥ã/¥È¥ë¥³)
¥â¥ë¥¿¥À¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Í¥¹(¥«¥¹¥à¥Ñ¥·¥ã/¥È¥ë¥³)
¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£(¥Ë¡¼¥¹/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¢¦MF
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Ï¥¸¡¦¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É(¥ë¥¬¡¼¥Î/¥¹¥¤¥¹)
¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥Ó(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯/¥É¥¤¥Ä)
¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È/¥É¥¤¥Ä)
¥é¥Ë¡¦¥±¥Ç¥£¥é(¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó/¥É¥¤¥Ä)
¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¹¥ê¥Þ¥ó(¥Î¥ê¥Ã¥¸/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê(¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¢¦FW
¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥µ¡¼¥É(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼/¥É¥¤¥Ä)
¥µ¥¤¥Õ¥¡¥é¡¼¡¦¥ë¥¿¥¤¥¨¥Õ(¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥È/¥É¥¤¥Ä)
¥ë¡¼¥¤¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥È(¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨/¥É¥¤¥Ä)
¥Ï¥ê¥ë¡¦¥¢¥ä¥ê(¥Ñ¥êSG/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£(¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯/¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É)
¥Ï¥¼¥à¡¦¥Þ¥¹¥È¥¥¥ê(¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Þ¥Ï¥Á¥«¥é/¥í¥·¥¢)
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¥ß(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹/¥«¥Ê¥À)
¥¢¥Ë¥¹¡¦¥µ¥¤¥Ç¥£(¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´FC/¥¢¥á¥ê¥«)
¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥·¥ã¥¦¥¢(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ê(¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ã¥ó)
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º(AFCON)¤Ç16¶¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î4Æü¤Ë¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¦¥é¥à¥·´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¦GK
¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥À¡¼¥á¥ó(¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ã¥ó)
¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥à¥Ò¥Ö¡¦¥·¥ã¥Þ¥Õ(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥Ì¥ì¥Ç¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥Æ¥£(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥ó)
¥µ¥Ö¥ê¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ó(¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ø¥ë)
¢¦DF
¥¬¥¤¥È¡¦¥¶¡¼¥ë¥Ë(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥ì¥¢¥É¡¦¥·¥Ï¥¦¥£(¥â¥Ê¥¹¥Æ¥£¥ë)
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ß¥ó¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥ß¥À(¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹)
¥à¥¿¥º¡¦¥Í¥Õ¥¡¥Æ¥£(¥Î¥ë¥·¥§¡¼¥Ô¥ó/¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥ì¥¥¯(¥Þ¥ê¥Ü¥ë/¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢)
¥¢¥é¡¼¡¦¥°¥é¥à(¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë/¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê)
¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ê¡¼(¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º/¥¹¥¤¥¹)
¥¢¥Ç¥à¡¦¥¢¥ë¥¹(¥«¥¹¥à¥Ñ¥·¥ã/¥È¥ë¥³)
¥â¥ë¥¿¥À¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Í¥¹(¥«¥¹¥à¥Ñ¥·¥ã/¥È¥ë¥³)
¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£(¥Ë¡¼¥¹/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¢¦MF
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Ï¥¸¡¦¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É(¥ë¥¬¡¼¥Î/¥¹¥¤¥¹)
¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥Ó(¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯/¥É¥¤¥Ä)
¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È/¥É¥¤¥Ä)
¥é¥Ë¡¦¥±¥Ç¥£¥é(¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó/¥É¥¤¥Ä)
¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¹¥ê¥Þ¥ó(¥Î¥ê¥Ã¥¸/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê(¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¢¦FW
¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥µ¡¼¥É(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼/¥É¥¤¥Ä)
¥µ¥¤¥Õ¥¡¥é¡¼¡¦¥ë¥¿¥¤¥¨¥Õ(¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥È/¥É¥¤¥Ä)
¥ë¡¼¥¤¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥È(¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨/¥É¥¤¥Ä)
¥Ï¥ê¥ë¡¦¥¢¥ä¥ê(¥Ñ¥êSG/¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£(¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯/¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É)
¥Ï¥¼¥à¡¦¥Þ¥¹¥È¥¥¥ê(¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥Þ¥Ï¥Á¥«¥é/¥í¥·¥¢)
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¥ß(¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹/¥«¥Ê¥À)
¥¢¥Ë¥¹¡¦¥µ¥¤¥Ç¥£(¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´FC/¥¢¥á¥ê¥«)
¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥·¥ã¥¦¥¢(¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ê(¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ã¥ó)