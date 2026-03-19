Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹ñºÝÊóÆ»¤ÇÍ¥¤ì¤¿¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ó¡¦¾åÅÄµ­Ç°¹ñºÝµ­¼Ô¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâ´ÏÁ¥¤Ø¤Î°Ò³Å¼Í·â¤òÊó¤¸¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÊ¡ÅÄ¸øÂ§µ­¼Ô¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÀ¯¸¢Êø²õ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÅÁ¤¨¤¿ËèÆü¿·Ê¹¤Î¶â»Ò½ßµ­¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÊó¤¸¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¹ñºÝÉô¤Îºä°æ±Ñ¿Íµ­¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¹ñºÝÉô¡¦ºä°æ±Ñ¿Íµ­¼Ô
¡ÖÊóÆ»¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤·¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã¯¤«¤ÎÊª¸ì¡¢Ã¯¤«¤ÎÀ¸¤­¤¿¾Ú¤·¡¢Ã¯¤«¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë·Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ð¹Æ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×

ºä°æµ­¼Ô¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÉÁ¤­¡¢±ÇÁü¤¬¤â¤ÄÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£