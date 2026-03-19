»³ºê°é»°Ïº¡¡7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ8·î¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¡¡ÖÃ¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¡¦·Ð¸³¡¦²»³Ú¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡È²»³Ú¤ÎÈ¢¡É¡¢¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê19BOX¡Ë¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø19BOX ¡ÁSTAR MAN¡Á¡Ù¤Ç¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢»³ºê°é»°Ïº LIVE TOUR2026¡Ø19BOX ¡ÁSTAR MAN¡Á¡Ù¤¬8·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢NEW ALBUM¡Ø19BOX ¡ÁSTAR MAN¡Á¡Ù ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È19BOX¡É¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡È²»³Ú¤ÎÈ¢¡É¤Ç¤¹¡£È¢¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²Î¤¬Êª¸ì¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1Ëë¤Ï¡¢¡ÈSTAR MAN¡É¤È¤¤¤¦ÃË¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£2Ëë¤Ï¡¢¡È»³ºê°é»°Ïº¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Ã¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡£¤³¤Î¡È19BOX¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£