¥Ð¥ë¥µ¤¬°ÂÅÈ¡¢¼é¸î¿ÀJ¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ËÉé½ý¤Ê¤·¡ÄCL¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤â¼¡Àïµ¯ÍÑ²ÄÇ½
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï19Æü¡¢GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢Éé½ý¤Î·üÇ°¤¬À²¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î2nd¥ì¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢7¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×8¡Ý3¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Ëº¸Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢83Ê¬¤ËGK¥ô¥©¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£·Ú½ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢4·î°Ê¹ß¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÉé½ý¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¼¡Àï¤â½Ð¾ì²ÄÇ½¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè29Àá¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤Ëµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î2nd¥ì¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢7¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×8¡Ý3¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Ëº¸Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢83Ê¬¤ËGK¥ô¥©¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£·Ú½ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢4·î°Ê¹ß¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÉé½ý¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¼¡Àï¤â½Ð¾ì²ÄÇ½¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè29Àá¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤Ëµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£