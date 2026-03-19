Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯3¹æµ¡¡¡¸¶»ÒÏ§°µÎÏÍÆ´ï¤Î¿¿²¼¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤¬½é»£±Æ
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯3¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§°µÎÏÍÆ´ï¤Î¿¿²¼¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢19Æü¡¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯3¹æµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÄ´ºº¤ò5Æü¤«¤é»Ï¤á¡¢19Æü¤Ë´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï³ËÇ³ÎÁ¤¬ÍÏ¤±Íî¤Á¤¿¸¶»ÒÏ§°µÎÏÍÆ´ï¤Î¿¿²¼¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹½Â¤Êª¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ô¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕÃåÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡ÖÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ½ÊÌ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤È¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢3¹æµ¡¤ÎÆâÉô¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£