¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬Æ»¾ìÀßÎ©¤È¿·À¤ÂåÁª¼ê°éÀ®¤ÎÌÜÉ¸¤òÉ½ÌÀ¡Ö¿·¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³Áï¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¡Ê£´£µ¡Ë¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ä¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Ê¤É¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂÃæ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£µ»î¹çÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¼«¤éÊâ¤¤¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Öº£Æü¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Íè·î£´£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Æ°¤¤¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦£²Ç¯È¾¤ò³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆ»¾ìÀßÎ©¤È¿·À¤ÂåÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å½éÂå¸×¤ÏÍè¾ì¤·¤¿»³¸ý¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥é¥â¥¹ÎÜ°Î»á¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎàÂçËâ¿Àáº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤é¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿½éÂå¸×¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡×¤Î¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»î¹çÆâÍÆ¤¬ÉðÆ»Åª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤·¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÏÀÎ¤è¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£»³¸ý¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï½é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£