JAL¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹ßÀã¤ÇÆÃÊÌÂÐ±þ¡¡20Æü¤ÎËÌ³¤Æ»È¯ÃåÊØ¤Ç
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
3·î19Æü¸á¸å7»þ¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢20Æü¸á¸å6»þ°Ê¹ß¤Ë»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦»¥ËÚ/µÖ¼î¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¡£º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡¦´ü´Ö¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÊØ¤Î¹Ò¶õ·ô¤ÏÃÙ±ä¤ä·ç¹Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÊØ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¿¶ÂØ¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£ÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¼êÂ³¤¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢20Æü¤Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦»¥ËÚ/µÖ¼î¡¦È¡´Û¡¦±ü¿¬¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Ç±¿¹Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£