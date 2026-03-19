º¹ÊÌ¾è¤ê±Û¤¨¡Ä¡ÖÆüÊÆ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡×ÇÐÍ¥¡¦Æà½ï¤µ¤ó¤¬¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤ò¼èºà¡ÖÀ¤´Ö¤ÈÀï¤Ã¤¿¡×Îò»Ë¤Î¾Ú¸À¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤Ê¤É¤È·ëº§¤·¡¢¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¡£
ÍÍ¡¹¤Êº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆà½ï¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÉñÂæ¤Ç¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤ò±é¤¸¤¿Æà½ï¤µ¤ó
¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Îµ¯¸»¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸?
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Æà½ï¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À4¿Í¤ò¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÁè²Ö²Ç¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÈWar Bride¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤âÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè²Ö²Ç¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤Ê¤É¤È·ëº§¤·¤¿½÷À¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÀïÁè²Ö²Ç¤Ï¡¢4Ëü¿Í¤«¤é5Ëü¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ÂÉÚÀ®ÎÉ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤á¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦½÷À¤ò°ì³ç¤ê¤Ë¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¾«ÉØ¡×¤ÈÆ±°ì»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤¼¼èºà¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æà½ï¤µ¤ó:
°ìÈÖºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»ä¤¬2025Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖWAR BRIDE¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£·Ë»Ò¡¦¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÀïÁè²Ö²Ç¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´ËÜ¿Í¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æà½ï¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤¿4Ì¾¤Î¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ëº§¤Î·Ð°Þ¤Ï¡Ä
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Æà½ï¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿4Ì¾¤ÎÀïÁè²Ö²Ç¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤´Â¸Ì¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·Ã»Ò¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡Ê90¡Ë
¢ªÅìµþ¡¦Î©Àî´ðÃÏ¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤È¡¢8Ç¯¤ÎÊ¸ÄÌ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Þ¥ê¥³¡¦¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê94¡Ë
¢ªÊ¡²¬¡¦ÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÀ»²ÎÂâ¤Ç²Î¤¦»Ñ¤ò¤ß¤½¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ä¥Á¥Î¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¡Ê94¡Ë
¢ªÆ±Î½¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¥Ä¥Á¥Î¤µ¤ó¤Ë¡¢É×¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§·Ë»Ò¡¦¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê95¡Ë
¢ª¥¥ã¥ó¥×ºÂ´Ö¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤ÎÂîµå¤ÇÉ×¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËºÇ½é¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æà½ï¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¤È±Ç²è¤òÇÒ¸«¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Êý¡¹¤¬âßïË¡Ê¤«¤¯¤·¤ã¤¯¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»þÂå¡¢¹ñ¶¡¢¹ñÀÒ¡¢ÀÊÌ¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ä¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
»ä¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¸¦µæ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤´Â¸Ì¿¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£¡¢¼Ò²ñ¤ÇÊ¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Êý¡¹¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÈÀï¤¨¤Þ¤¹¤«?¡× ¥¢¥á¥ê¥«»ÔÌ±¸¢¤Î»î¸³¤Ç·ã¤·¤¯³ëÆ£
Æà½ï¤µ¤ó:
¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ã»Ò¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊý¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â²È¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤âº¹ÊÌ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢É×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¤µ¤ó¤âº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¡¢¾®²°¤ÎÃæ¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶»¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»×¤¦Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Éã¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î»þÂå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ïµ¤·Ú¤ËÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿É¤¤·Ð¸³¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤âº£²ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ2Ç¯¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÔÌ±¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¡¢Ìò¿Í¤«¤é¡Ö¤â¤·ÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤éÆüËÜ¤ÈÀï¤¨¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Æà½ï¤µ¤ó:
·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»î¸³¸å¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤´·»Äï¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¶ì¤·¤¤¤ª´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡Ä¡× Æà½ï¤µ¤ó¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È¥Ð¥È¥ó¡É
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß95ºÐ¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¡¡·Ë»Ò¡¦¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê95¡Ë
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¹¬Ê¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ç¿Í¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òµ²±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³¶¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼èºà¤ÇÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
Æà½ï¤µ¤ó:
Åö»þ¤Î¿É¤¤¤´·Ð¸³¤â»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òµ²±¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤òÁþ¤àµ¤»ý¤Á¤äº¨¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿É¤¤·Ð¸³¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¡¢Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¹¬¤»¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¤·¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤¦»ä¼«¿È¤â·Ë»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¤Ã¤Èº£ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤Ë¤ÏÁÛÁü¤À¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Îº¹ÊÌ¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢ÀïÁè¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«?
Æà½ï¤µ¤ó:
¤Þ¤º»ä¼«¿È¡¢¡Ö³Ø¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¾ðÀª¤âÂçÊÑ¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃµ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ81Ç¯ÌÜ¤Îº£¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀïÁè¤ò°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤Î´õË¾¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨Â³¤±¡¢³§¤µ¤ó¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤òÀ¸¤¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÀï¸å¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤È¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Æà½ï¤µ¤ó
ÇÐÍ¥ 2025Ç¯1·î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼èºà
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖWar Bride2 Æà½ï¤È4¿Í¤ÎÀïÁè²Ö²Ç¡×¤Ë½Ð±é
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÂçÁ¥,
À¤ÅÄÃ«¶è,
ÌÀ¼£Âç³Ø,
¾¦Å¹³¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê