½½Î¾ÎÏ»Î¤Î¡Ö¤Þ¤ï¤·¤Î³¨¤Ï²¿¡©¡©¡×¡¡¤³¤ì¤Ê¤éº£Æü¤â¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¡¡×ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÇÇ®»ëÀþ¢ªÇòÀ±¾þ¤ë
¡ãÂçÁêËÐ»°·î¾ì½ê¡ä¡þ½½ÆóÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÂçºå¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤Î³¨²¿¡©ÃíÌÜ½¸¤á¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬ÅÚÉ¶¤òºÌ¤ë½½Î¾ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤ëÎÏ»Î¤¬¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¡Ö¤É¤³¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³¨ÊÁ¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ó¤·¤Î³¨¤Ï²¿¡©¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÇú¾Ð¥®¥ã¥°¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¡¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿ ¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½½Î¾¶åËçÌÜ¡¦±©½Ð»³¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¡£º£¾ì½êÃåÍÑ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¡ñ½Æ¬¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ê³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï±©½Ð»³¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÌßèß¡Ê¤â¤Á¤Þ¤ó¡Ë¡×¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±ÃÏ½Ð¿È¤Î¹ñÌ±Åª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¸Î¡¦»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Êª²Û»Ò¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¡ñ½Æ¬¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¾ì½ê¤Î¿·½½Î¾¾º¿Ê»þ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÅìÂ¼»³¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤ÆÇ®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ°¦¡×°î¤ì¤ë²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ä¤ó¤Î²ó¤·¤Î³¨¤Ï²¿¡©¡©¡×¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ö¤À¤¡ñ½Æ¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉ÷¸±û¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¤Ë7¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À±©½Ð»³¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ä¤ó¡×¤È°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ÖÀ¼¤â¶Á¤¤¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë