¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤æ¤º¤ÎËÌÀîÍª¿Î¤µ¤ó¡Ê±¦¤«¤é£³ÈÖÌÜ¡Ë¡¢´äÂô¸ü¼£¤µ¤ó¡ÊÆ±£²ÈÖÌÜ¡Ë¡á£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ

¡¡¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀßÀ×ÃÏ¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¥Ã«¡¢°°¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê±à·ÝÇî¡Ë¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±à·ÝÇî¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£±à·ÝÇî¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤æ¤«¤ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¤æ¤º¡×¤¬½¢Ç¤¡£²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¤â¡¢»Ô¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï£±Ç¯¸å¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¡£Æ±¶¨²ñ¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¡Ê·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡Ö³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¤¤è£±Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀºÎÏÅª¤Ë½àÈ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£