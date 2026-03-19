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2026.03.25 RELEASE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û\7,800 tax in / ANMA-029A
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DISC1.(CD) :1.-insomnia- / 2.DAWN / 3.AFTERMATH
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DISC2.(CD) : 12th Anniversary Live¡ÖÀ¼Â©¡×(2025.10.26 at SHIBUYA CLUB QUATTRO) ¥é¥¤¥Ö²»¸»
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¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û\4,300 tax in / ANMA-029B
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DISC1.(CD) : 1.-insomnia- / 2.DAWN / 3.AFTERMATH / 4.·ì¥òÄÌ¥ï¥»¥í¡¢¥½¥ÎÌ¿Á´¥Æ¥Ë¡£- imagine MIX - / 5.Heaven or Hell¡Á±ðÇÉ¼ê¡Á / 6.²ó¤ëµåÂÎ ÍÄµ¤¤Ê»Ò µß¤¤¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤ / 7.¿¨¤ì¤ë¤Ò¤«¤ê / 8.ARTIST /.9.SP4RK- imagine MIX - / 10.ðþ-SHIKAMI- / 11.¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¶õ¤Ø- imagine MIX - / 12.imagine
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http://arlequin-web.com/news/4680.html
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4·î5Æü(Æü) Spotify O-WEST
4·î15Æü(¿å) µþÅÔMUSE
4·î17Æü(¶â) Ê¡²¬OP¡Çs
4·î18Æü(ÅÚ) Ê¡²¬OP¡Çs
5·î2Æü(ÅÚ) ¿å¸Í¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹
5·î3Æü(Æü) HEAVEN¡ÇS ROCK±§ÅÔµÜVJ-2
5·î8Æü(¶â) ²¬»³IMAGE
5·î9Æü(ÅÚ) ¼þÆîRISING HALL
5·î30Æü(ÅÚ) F.A.D YOKOHAMA
5·î31Æü(Æü) F.A.D YOKOHAMA
6·î6Æü(ÅÚ) HEAVEN¡ÇS ROCK·§Ã«VJ-1
6·î13Æü(ÅÚ) ÉÙ»³Soul Power
6·î14Æü(Æü) ¶âÂôAZ
6·î27Æü(ÅÚ) ÇðPALOOZA
6·î28Æü(Æü) ÇðPALOOZA
7·î4Æü(ÅÚ) HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
7·î5Æü(Æü) HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
7·î11Æü(ÅÚ) »¥ËÚCRAZY MONKEY
7·î12Æü(Æü) »¥ËÚCRAZY MONKEY
7·î17Æü(¶â) À¹²¬ club CHANGE WAVE
7·î18Æü(ÅÚ) ÀçÂæMACANA
8·î14Æü(¶â) ¿À¸ÍÂÀÍÛ¤È¸×
8·î16Æü(Æü) ÇßÅÄBANGBOO
8·î28Æü(¶â) ÀÅ²¬Sunash
8·î29Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²°Electric Lady Land
¡ÚTOUR FINAL¡Û
9·î6Æü(Æü) Zepp Haneda
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http://arlequin-web.com/news/4683.html
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