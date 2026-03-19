¡Ö¼ºÅÀ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¡£Àîºê¤¬Î©¤ÁÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÄ¹Ã«Éô¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡É¤Î¿¿¹üÄº
¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£·Àá¡ÏÅìµþV £°¡Ý£² Àîºê¡¿£³·î18Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î£¶»î¹çÌÜ¡£ÅìµþV¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î90Ê¬¤Ç¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤Î¼¯ÅçÀï¤«¤é¤Î²þÁ±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡ËÁ°È¾¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤â¡Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¤°ì¸ÄÊ¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢10¥»¥ó¥Á¡¢15¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¹¤ÇÁ°Àá¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½¤Àµ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤ËÉ½¤ï¤ì¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤ò²þ¤á¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç²¿²ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤´ó¤»¤À¤Ã¤¿¤êGK¤òÃæ¿´¤Ë¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Ã«ÉôÂÎÀ©£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼ºÅÀ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£³°Ì¥¿¥¤¤ò¿ô¤¨¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï£¸°Ì¡£¼éÈ÷¶¯²½¤È¹¶·â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¼Â¸½¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç·Þ¤¨¤¿½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤ÏGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡¢CBÃ«¸ý±ÉÅÍ¡¢SB»³¸¶Îç²»¤éÂ¨ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤ÇÇð¤È£µ¡Ý£³¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¼ºÅÀ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¿ôÀï¤ÏÈï¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÊý¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤¬Â¿¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢CB¤Îº´¡¹ÌÚ°°¡¢´Ý»³Í´»Ô¤é¤â·ç¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤è¤êÄ©Àï¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢£²Àá¤Î¾º³ÊÁÈ¤ÎÀéÍÕÀï¤Ç¶ìÀï¤·¡¢£´Àá¤ÎFCÅìµþ¤È¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï´°ÇÔ¡£
¡¡FCÅìµþÀï¸å¤Ë¤ÏCBÃ«¸ý¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤â½¸¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤ê¼éÈ÷¤ÎÀ°È÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿£´Àá¤Î¿å¸ÍÀï¤ò·Ð¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¿·ÀïÎÏ¤Î»³¸¶¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼éÈ÷¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦´Ë¤µ¤Ê¤¯¤ä¤ë¤«¤¬¡¢¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¼¡Âè¤Ç¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤ò¸Ç¤¯¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Á´°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤¹¤È¤«¡¢¹Ô¤¯»þ¤Ë¤ÏÃæ¤òÊÄ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´Ö¤òÄÌ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä¹â¤¯¡¢¼éÈ÷¤Î¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤ò¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î£¶»î¹çÌÜ¡£ÅìµþV¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î90Ê¬¤Ç¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤Î¼¯ÅçÀï¤«¤é¤Î²þÁ±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡ËÁ°È¾¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤â¡Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¤°ì¸ÄÊ¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢10¥»¥ó¥Á¡¢15¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¹¤ÇÁ°Àá¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½¤Àµ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤ËÉ½¤ï¤ì¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç²¿²ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤´ó¤»¤À¤Ã¤¿¤êGK¤òÃæ¿´¤Ë¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Ã«ÉôÂÎÀ©£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼ºÅÀ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£³°Ì¥¿¥¤¤ò¿ô¤¨¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï£¸°Ì¡£¼éÈ÷¶¯²½¤È¹¶·â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¼Â¸½¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç·Þ¤¨¤¿½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤ÏGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡¢CBÃ«¸ý±ÉÅÍ¡¢SB»³¸¶Îç²»¤éÂ¨ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤ÇÇð¤È£µ¡Ý£³¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¼ºÅÀ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¿ôÀï¤ÏÈï¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÊý¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤¬Â¿¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢CB¤Îº´¡¹ÌÚ°°¡¢´Ý»³Í´»Ô¤é¤â·ç¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤è¤êÄ©Àï¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢£²Àá¤Î¾º³ÊÁÈ¤ÎÀéÍÕÀï¤Ç¶ìÀï¤·¡¢£´Àá¤ÎFCÅìµþ¤È¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï´°ÇÔ¡£
¡¡FCÅìµþÀï¸å¤Ë¤ÏCBÃ«¸ý¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤â½¸¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤ê¼éÈ÷¤ÎÀ°È÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿£´Àá¤Î¿å¸ÍÀï¤ò·Ð¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¿·ÀïÎÏ¤Î»³¸¶¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼éÈ÷¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦´Ë¤µ¤Ê¤¯¤ä¤ë¤«¤¬¡¢¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¼¡Âè¤Ç¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤ò¸Ç¤¯¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Á´°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤¹¤È¤«¡¢¹Ô¤¯»þ¤Ë¤ÏÃæ¤òÊÄ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´Ö¤òÄÌ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä¹â¤¯¡¢¼éÈ÷¤Î¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤ò¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£