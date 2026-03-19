ÃæÅì¤ÎÀï²Ð³ÈÂç¡¢À¸ÂÖ·Ï¤òÄ¾·â
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ3·î19Æü¡ÛÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶±øÀ÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ß¥¬¥á¤«¤é³¤Ä»¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥´¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ÎÀÈ¼å¤Ê³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬Àï²Ð¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17ÆüÉÕ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÄÌ¿®¡ÊAFP¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ï2·î28Æü¤ÎÊÆ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎ¾·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â³«»Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È³¤¾å¸òÄÌ¤ÎÁý²Ã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£±ÑÌ±´ÖÃÄÂÎ¡ÖÊ¶Áè¡¦´Ä¶´Æ»ëÃÄ¡ÊCEOBS¡Ë¡×¤¬10Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¹¶·â¤ò´Þ¤à´Ä¶¥ê¥¹¥¯»ö°Æ¤¬2·î28Æü°Ê¹ß¤Ë300·ï°Ê¾åµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ÏÈ¾ÊÄº¿À¤ÎÀõ³¤°è¤Ç³¤¿å¤Î½Û´Ä¤¬ÃÙ¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç2Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤Ï¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡AFP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¹ÃÈ¤Ê³¤°è¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤Ë¤Ï2Àé¼ï°Ê¾å¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µûÎà¤Ï500¼ïÍ¾¤ê¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï5¼ïÀ¸Â©¤¹¤ë¡£¤¦¤Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¥¤¤Ï¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤¬¡Ö¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¡ÊCR¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤À¸Ó®ÆýÎà¤â½½¿ô¼ïÀ¸Â©¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¸¥å¥´¥ó¤Î¸ÄÂÎ·²¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Ï5Àé¡Á7Àé500Æ¬¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó100¼ï¤Î¥µ¥ó¥´¤¬À¸Â©¤·¡¢¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ä³¤ÁðÁô¾ì¤È¶¦¤ËµûÎà¤ä¹Ã³ÌÎà¤ÎÈË¿£¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇúÃÆ¤Ï³¤Ä»¤Ë¤â¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤ò·ë¤ÖÄ»Îà¤Î¼çÍ×¤ÊÅÏ¤ê·ÐÏ©¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇúÈ¯²»¤äÍÆÇ¤Ê±ì¤¬Ä»Îà¤ÎÅÏ¤ê¤òË¸¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡CEOBS¤Î¥À¥°¡¦¥¦¥£¥¢ÂåÉ½¤Ï¡Öµ¡Íë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇúÈ¯ÁõÃÖ¤Ï²»¶Á¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£³¤À¸Ó®ÆýÎà¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ê¤É³¤Äì¤ÎÅ·Á³¹½Â¤Êª¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç¥¢¥Ö¥À¥Ó¹»¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥È¶µ¼ø¡ÊÀ¸Êª³Ø¡Ë¤Ï¡¢Ìý¤ÎÎ®½Ð¤Ï¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤³¤½Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¬´ÖÂÓ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë³¤Ä»¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌý¤¬±©ÌÓ¤ÎËÉ¿åÁØ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹Äã²¼¤äÅ®»à¤ò¾·¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àï²Ð¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£±Ñ³¤·³¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¡Ö±Ñ¹ñ³¤±¿ËÇ°×¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊUKMTO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡´Ø¤Ë¤Ï3·î1Æü°Ê¹ß¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤¬9·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬7Æü¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÎÀÐÌýÃùÂ¢»ÜÀß4¥«½ê¤ÈÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ÎÀÑ¤ßÂØ¤¨µòÅÀ1¥«½ê¤ò¹¶·â¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¹õ±ì¤¬È¯À¸¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÀÐÌý¤ò´Þ¤à¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¤³¤Î¹¶·â¤ò¡Ö¥¨¥³¥µ¥¤¥É¡×¡Ê´Ä¶¤ÎÂçÎÌÇË²õ¡Ë¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥¢»á¤Ï¡Ö1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Î¡ÊÃÏ°è¡ËÀïÁè¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Î¦¾å¤ä³¤¾å¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤ÎÈï³²¤Ç¤¢¤ì¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Á¥Çõ¤Ë¤è¤ëÌýÎ®½Ð¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ï·³»ö¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë±øÀ÷¤òÈó¾ï¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1991Ç¯¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢Å±Âà¤¹¤ë¥¤¥é¥¯·³¤¬¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÎÌýÅÄ¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢ºÇÂç100Ëü¥È¥ó¤ÎÀÐÌý¤¬Î®½Ð¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËÌÀ¾Éô¤Î±è´ß500¥¥í¤ò±øÀ÷¤·¡¢ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÌýÎ®½Ð»ö¸Î¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç³¤Ä»3Ëü±©°Ê¾å¤¬»à¤Ë¡¢´Ä¶²óÉü¤Ë¿ô½½Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¡£