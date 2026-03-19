¡Úµð¿Í¡Û£²·³¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ËôÌÚÅ´Ê¿¤¬£µ²ó£²¼ºÅÀ¡¡¥É¥é£¶¡¦Æ£°æ·òæÆ¤Ï¡É¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¡É¡Ä¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆüÀï
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¹¡½£²ÃæÆü¡Ê£±£¹Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£²·³¤ÏÃæÆü¤Ë£¹¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎËôÌÚ¤Ï£µ²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢£µÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££¶²ó¤«¤é¤ÏËÙÅÄ¡¢°éÀ®£±°Ì¡¦ÉÚ½Å¡Ê£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂ¡ÊÁáÂç¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤¬ÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡££³²ó¤Ë¤â¡É¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡É¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È£´ÈÖ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë¤Ï£±£³Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¾®ÎÓ¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë£³¥é¥ó¡£°éÀ®¡¦ºäËÜÃ£¤¬£³°ÂÂÇ¡¢Æ±¡¦ÎëÌÚÂç¤¬£²°ÂÂÇ£²ÅðÎÝ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤«¤é¤Ï²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£