É×¤¬µÁÊì¤Ë¹ç¸°¤òÅÏ¤·¤Æ¤¿!? ¾¡¼ê¤Ë¿©ºà¤ò»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥«¥é¤Ë¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Î¿´¤¬¶¹¤¤¤Î¡©¡ÚÃçÎÉ¤·µÁ¼Â²È¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿²È Vol.4¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë²È°û¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÈµÁ²ÈÂ²¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇµÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤ËÈó¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëºÊ¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ!?
Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë²È°û¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÈµÁ²ÈÂ²¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇµÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤ËÈó¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëºÊ¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ!?
Ä«µ¯¤¤ë¤È¡¢µÁÊì¤¬Âæ½ê¤Ç¾¡¼ê¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¾¡¼ê¤ËÉ×¤¬¹ç¸°¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
»ä¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤«¤éºáÌÇ¤Ü¤·¤Ë¤È¡Ä¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡ª
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¿¤Ö¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¹³µÄ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊÖ»ö¤Ë¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¦¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤«¤é¡×
¤¨¤Ã¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤¦¤Á¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡© »ä¤Î¤¿¤á¤ÎÎÁÍý¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤ÈÁ°Äó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©
¤½¤³¤Øµ¯¤¤Æ¤¤¿É×¤Ï¤Î¤ó¤¤Ë¤âµÁÊì¤ÎÎÁÍý¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¸°¤Î¤³¤È¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¡Ö²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤·ÉáÄÌ¤À¤í¡©¡×¤È¥±¥í¤Ã¤È¤·¤¿´é¡£
µÁ²ÈÂ²¤È¸À¤¨¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¿Í¤Ç¤¹¡£¾¡¼ê¤Ë²È¤ËÆþ¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤Ï·ù¤À¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¿´¤¬¶¹¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È:³ýÌî¡Ê¥¤¥é¥¹¥È´Æ½¤¡§¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¡¢¥×¥í¥Ã¥È:ÆüÌî¸÷Î¤
(¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª)