½½Î¾¡¦²ÅÍÛ¤¬£·¾¡ÌÜ¡¡£±£±ÆüÌÜ¤Î¹õÀ±¤Ç£¶·î¤Î¥Ñ¥ê¸ø±é»²²Ã¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ñ¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½Õ¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡À¾½½Î¾£¶ËçÌÜ¡¦²ÅÍÛ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¡¢À¾½½Î¾É®Æ¬¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£·¾¡£µÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡Ö²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±ÆüÌÜ¤Ë£µÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢Íè¾ì½ê¤ÎºÆÆþËë¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£¶·î¤Î¥Ñ¥ê¸ø±é»²²Ã¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ñ¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸ý¤·¤¿¡£