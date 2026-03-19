Ê¿ÏÂ¶µ°é2Àé¹»¤¬²Æì¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¡¡ÀïÁè¡¢´ðÃÏÉéÃ´¤Î¼ÂÂÖ³Ø¤Ö
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ÎÀ¨»´¤ÊÃÏ¾åÀï¤äÊÆ»ÜÀ¯¸¢²¼¤Î»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿²Æì¸©¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤ÎÌó2Àé¹»¡ÊÌó35Ëü¿Í¡Ë¤¬½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤Ë²Æì¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬¹âÎð²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ²±¤Î·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Ï¡¢1944Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¤Î·âÄÀ»ö·ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÂÐÇÏ´ÝµÇ°´Û¡×¤ä¡¢½÷»Ò³ØÅÌÂâ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¡×¤Ê¤É²ÆìËÜÅçÆîÉô¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¼çÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¤Î´ðÃÏÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤Î°ÜÀßÀè¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ò¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡Íè¸©¤·¤¿À¸ÅÌ¤é¤ò¡¢²Æì¤Î¹â¹»À¸¤¬Ê¿ÏÂ¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÀïÀ×¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÉô¤Î¹â¹»¤¬¼Â»Ü¡£
¡¡Ì±´Ö´ë¶È¤ä»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÏÊ¿ÏÂ¥¬¥¤¥É¤Î°éÀ®¤äÇÉ¸¯¡¢³Ø½¬¶µºà¤Î³«È¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÄûÀµ¡Û¤³¤Îµ»ö¤Ï3·î16Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ºÝ¡¢²Æì¤Î¹â¹»À¸¤¬Ê¿ÏÂ¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÀïÀ×¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¸©¤ÎÍ½»»¤Ç¼Â»Ü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï²Æì¸©¤ÎÍ½»»»Ù½Ð¤Ï¤Ê¤¯°ìÉô¤Î¹â¹»¤¬¼«¼çÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÇÛ¿®µ»ö¤Î¸í¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ï¤Ó¤·¤ÆÄûÀµ¤·¤Þ¤¹¡£