¡Ö»ùÆ¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë
18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶âÂô»ÔÎ©½½°ì²°¾®³Ø¹»¤Î33ºÐ¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶âÂô»ÔÎ©½½°ì²°¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿33ºÐ¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏµîÇ¯6·î5Æü¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¼«¿È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£