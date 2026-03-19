Åö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¤Ç³¤Áâ»ÎÄä¿¦¡¡ÉñÄá³¤¼«¤Î¿·³ã´ðÃÏ
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâÉñÄáÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ï19Æü¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ë·Ù»¡¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÄá·ÙÈ÷Ââ¿·³ã´ðÃÏÊ¬¸¯Ââ½êÂ°¤Î³¤Áâ»Î¤òÄä¿¦9Æü¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Éô¤Ï³¤Áâ»Î¤ÎÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³¬µé¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯6·î1Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¿·³ã±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¤¼«¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉñÄá·ÙÈ÷Ââ»ÊÎá¤ÎËÌ»³·ò°ìÏº1Åù³¤º´¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£