レゴ®ブロック×NIKEの夢コラボ♡Air Max 95が組み立てられる限定セット登場

スニーカー好きもレゴファンも心ときめく、特別なコラボが登場♡レゴ®ブロックとNIKEの魅力を掛け合わせた「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」は、遊び心とデザイン性を兼ね備えた注目アイテム。名作スニーカーのディテールを細部まで再現しながら、組み立てる楽しさも味わえる贅沢なセットです。おうち時間を彩る新しい楽しみ方として、ぜひチェックしてみてください♪

名作スニーカーをリアルに再現

「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」は、1995年に誕生した名作「Nike Air Max 95 Big Bubble」OGモデルをモチーフに、1,213ピースで精巧に再現したアイテム。

ブラック、グレー、ネオンイエローの象徴的なカラーリングはもちろん、「NIKE Air」ロゴまでしっかり再現されています。

完成サイズは高さ約22cm×幅28cm×奥行16cmと存在感も抜群で、インテリアとしても楽しめる仕上がりです。

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遊び心あふれるギミックと付属品

本セットには、専用ディスプレイスタンドと「Nike Air Max 95」を履いたレゴ®ミニフィギュアが付属。

さらに、スニーカーをひねるとソール部分に小物を収納できる“秘密の引き出し”というユニークな仕掛けも魅力です。

頭部をカスタマイズできるミニフィギュアとともに、自分だけのディスプレイを楽しめるのもポイント。遊び心と実用性を兼ね備えた特別な一品です。

商品概要と販売情報

Nike Air Max 95 x レゴ®セット



価格：15,980円（税込）

対象年齢：12歳以上

サイズ（完成時）：高さ約22cm×幅28cm×奥行16cm

予約開始：2026年3月19日（木）

発売日：2026年3月28日（土）

販売店舗：レゴ®公式オンラインストア（※予約受付は対象外）／全国のレゴ®ストアレゴ®認定販売店ベネリック レゴ®ストア 楽天市場店／レゴランド®・ジャパン・リゾート（※予約受付は対象外）／レゴランド®・ディスカバリー・センター東京、大阪

※詳細は各店舗にお問い合わせください。取り扱いがない店舗もございます。

おうち時間を特別に彩る一足♡

組み立てる楽しさと、完成したときの満足感を同時に味わえる「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」。インテリアとして飾るだけでなく、自分らしいアレンジで楽しめるのも魅力です♡

スニーカーの歴史とレゴの創造性が融合した特別なアイテムは、ギフトにもぴったり。お気に入りの空間に“好き”をプラスして、毎日をもっとワクワクさせてみてはいかがでしょうか♪