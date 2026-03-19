ÆüËÜÂåÉ½ 3·î¥¤¥®¥ê¥¹±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½ ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ²ñ¸«Í×»Ý
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï19Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î¤Î¥¤¥®¥ê¥¹±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼28¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹·ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Ìó50Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ü»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹·ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¥¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯»×¤¦¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÍ½Áª¤òÐíâ×¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï2¥Á¡¼¥à²¤½£ÁÈ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤È¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¶¯²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁª¼êÁª¹Í¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤¬¤³¤Î¤¢¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3·î¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¤¤¤·Á¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢J¥ê¡¼¥°¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸·¤·¤¤¶¥Áè¤Ç½Å°µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ü¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ
¡Ö3·î¤ÎÂåÉ½¶¯²½³èÆ°¤È¤·¤Æ¥¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È¶¯²½»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£Âè1Àï¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢Âè2Àï¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¡¢WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÇWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼êÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ìÀï°ìÀï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥Õ¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¾¡Íø¤·¡¢¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½28¿Í¤ÈÂ¿¤á¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£Ä¹¤¯ÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¤âÀïÎÏÅª¤Ë¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Öº£²ó¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï26¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥×¥é¥¹2¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç28¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤Áª¼ê¡¢¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥×¥é¥¹2¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤âWÇÕÄ¾Á°¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¾·½¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢11·î¤«¤é³èÆ°¤¬Ä¹¤¯¶õ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤â¤¦°ì²ó´ðËÜÅª¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Î¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£µ¯ÍÑ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À90Ê¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¡¢¾¯¤·¾·½¸¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿Áª¼êÅù¡¹¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤ÈÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢¤Ï2¿Í¤È¤â¤Þ¤À90Ê¬¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¤µ¤é¤ËËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤«¤ÄÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾·½¸¤Î´Ö¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò3·î¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½°ÊÁ°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï±óÆ£¹Ò¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤±ö³·ò¿Í¤ò¸Æ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ï¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¥×¥é¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç28¿Í¤¬Å¬Àµ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¡¹¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ·è¤á¤¿¡£¤Ç¤âÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤â23¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¹3¿Í¡¢Â¿¤¯¤Æ5¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁ´°÷¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÅ¬Àµ¤Ê¿Í¿ô¤À¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤ÎÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÉÚ°Â¤È°ËÆ£¤Ï90Ê¬¥Õ¥ë¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤«¤é»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢±ö³¤Î¾·½¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦»î¤¹»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êWÇÕ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²æ¡¹¤ÎºÇÂçÃÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ÆºÇ¸å¤Ë¾·½¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¡¢ÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²æ¡¹¤âÁª¼ê¤òÇÄ°®¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Áª¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æº£²ó¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÎÏÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÎÆÃÄ§¤ò¥Á¡¼¥à³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¤ÆWÇÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤È¤¤¤¦Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤È´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½(»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ)Îý½¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²ÐÍËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë2Æü´ÖÎý½¬¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤Ï¡£
»³ËÜ¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£²ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÈæ³ÓÅª°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤ß¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÈèÏ«¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤³¤¦¤·¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ2Æü¤Î¤È¤³¤í¤â´ÆÆÄ¤¬28¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÀï¤¤È´¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸À¤¦¤ÈÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤¬Âç»ö¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»î¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüÄø¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¤âÁª¼ê¤Î¿ô¤Ï2¥Á¡¼¥àÊ¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÀï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢¥é¡¼¥¸100¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆüÄø¤¬ÁÈ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆüÄø¤Ë»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×
¡½±óÆ£¹Ò¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡£¤Þ¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òµá¤á¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤â²¿ÅÙ¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÈÂÖÅÙ¤Ç¼¨¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´°÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¶¯²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ºÃ¯°ì¿ÍWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥®¥é¥®¥é´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ó¥¶¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥ª¥Õ¥¶¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁ´°÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡½WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò»î¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤ºWÇÕ´ð½à¤È¤·¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤ÎÃæ¤ÇWÇÕ´ð½à¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÁ´°÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀï½Ñ¤ÎÊÑ¹¹¤â¥×¥é¥¹¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÃ¤ä¡¢Ä¹¤¯¾·½¸¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âWÇÕÍ¥¾¡¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷¤«¤é¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤ê¥ª¡¼¥ë¥³¡¼¥È¥×¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Áê¼ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁªÅù¡¹¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤Æ¹¶·â¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏWÇÕ´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¤Êý¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈWÇÕ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ê¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿Áª¼êµ¯ÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤Ã¤¿Àï½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï²¤½£CL¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¼éÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËèÀá¡¢»ä¼«¿È¤â¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼éÅÄ¤È°ËÆ£(ÍÎµ±)¤À¤±¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤È¤Î»î¹ç¤Ç70Ê¬¼å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Èà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇÄ°®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥±¥¬¤Ê¤¯¤¤¤±¤Ð³ùÅÄ(³ùÅÄÂçÃÏ)¡¢º´Ìî³¤½®¡¢ÅÄÃæÊË¡¢¾ùÎÜ(Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ)¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ç¤Ë5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈà¤âÂåÉ½¤Ë¤¤¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢WÇÕÍ½Áª¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÈà¤òÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆWÇÕ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÀï½ÑÍý²ò¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢»î¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î¶¥Áè¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½WÇÕ½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë¸þ¤±¤¿3»î¹ç¤Î½Å¤ß¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£8Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò½ü¤±¤ÐºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ë¤Ê¤ë¡£´¶³´¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´Ö¶á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢(WÇÕ¤ò)ÁÛÁü¤Ï¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ëÁ´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÀï¤ÇÆ»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´î¤Ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¶È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³èÆ°¤Þ¤Ç´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¥±¥¬¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²óÉüÅù¡¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥±¥¬¿Í¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ÇºÇÁ±¤ÎÈ½ÃÇ¡¢·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò½ü¤¯¤È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤â´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤¬±ó¤¯¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤¬¡¢15Ê¬¤Î¤ß¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤ËËþÂ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤È¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£Æ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤è¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤òÍ¥¤·¤¯¤â¸·¤·¤¯¤âÎ¾Êý»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡½±ö³·ò¿Í¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢ÆÃÄ§¤Ï¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎAÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢µ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦³èÌö¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¾·½¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWÇÕ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡¢ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾·½¸¤ò²æ¡¹¼«¿È¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ1%¤Ç¤âWÇÕ¤Ç¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³èÌö¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤ÏÁ°½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢¾ï¡¹5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Èà¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¾·½¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤òÁª¤Ö°ÕÌ£¤Ç¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡½¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡ÖÈà¤ò¾·½¸¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï½½Ê¬¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤¨¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÎÈà¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¯Àï¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÇ÷ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ç¤ÎÌò³ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àï½ÑÅª¤ÊÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤«¤Ä´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¹¶·â¤ËÍí¤á¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¢·è¤á¤ë¡¢·è¤á¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»î¹ç¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈà¤È¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Î¤È¤³¤í¤«¤é°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ÄÀ¤³¦¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢º£²óÂåÉ½¤Î¾·½¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¡¢WÇÕ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈà¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÊÑ¤Ë¥Á¡¼¥à(¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Î½ÅÍ×À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆ±¤¸»×¤¤¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬38°Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬4°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î19°Ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¾å°Ì¤È²¼°Ì¡¢³Ê¾å¤È³Ê²¼¤È¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾Êý¤È¤âÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¤¡¢¿ÆÁ±»î¹çÅù¡¹¤Î·Ð¸³¤¬°ã¤Ã¤ÆFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¾Êý¤È¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤àÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤âÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤Î½àÈ÷¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·ã¤·¤µ¸·¤·¤µ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤¬WÇÕ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡ü»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹·ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¥¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯»×¤¦¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÍ½Áª¤òÐíâ×¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï2¥Á¡¼¥à²¤½£ÁÈ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤È¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¶¯²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁª¼êÁª¹Í¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤¬¤³¤Î¤¢¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3·î¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¤¤¤·Á¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢J¥ê¡¼¥°¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸·¤·¤¤¶¥Áè¤Ç½Å°µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö3·î¤ÎÂåÉ½¶¯²½³èÆ°¤È¤·¤Æ¥¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È¶¯²½»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£Âè1Àï¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢Âè2Àï¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¡¢WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÇWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼êÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ìÀï°ìÀï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥Õ¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¾¡Íø¤·¡¢¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½28¿Í¤ÈÂ¿¤á¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£Ä¹¤¯ÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¤âÀïÎÏÅª¤Ë¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Öº£²ó¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï26¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥×¥é¥¹2¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç28¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤Áª¼ê¡¢¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥×¥é¥¹2¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤âWÇÕÄ¾Á°¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¾·½¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢11·î¤«¤é³èÆ°¤¬Ä¹¤¯¶õ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤â¤¦°ì²ó´ðËÜÅª¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Î¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£µ¯ÍÑ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À90Ê¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¡¢¾¯¤·¾·½¸¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿Áª¼êÅù¡¹¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤ÈÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢¤Ï2¿Í¤È¤â¤Þ¤À90Ê¬¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¤µ¤é¤ËËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤«¤ÄÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾·½¸¤Î´Ö¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò3·î¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½°ÊÁ°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï±óÆ£¹Ò¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤±ö³·ò¿Í¤ò¸Æ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ï¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¥×¥é¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç28¿Í¤¬Å¬Àµ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¡¹¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ·è¤á¤¿¡£¤Ç¤âÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤â23¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¹3¿Í¡¢Â¿¤¯¤Æ5¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁ´°÷¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÅ¬Àµ¤Ê¿Í¿ô¤À¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤ÎÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÉÚ°Â¤È°ËÆ£¤Ï90Ê¬¥Õ¥ë¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤«¤é»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢±ö³¤Î¾·½¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦»î¤¹»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êWÇÕ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²æ¡¹¤ÎºÇÂçÃÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ÆºÇ¸å¤Ë¾·½¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¡¢ÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²æ¡¹¤âÁª¼ê¤òÇÄ°®¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Áª¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æº£²ó¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÎÏÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÎÆÃÄ§¤ò¥Á¡¼¥à³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¤ÆWÇÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤È¤¤¤¦Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤È´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½(»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ)Îý½¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²ÐÍËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë2Æü´ÖÎý½¬¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤Ï¡£
»³ËÜ¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£²ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÈæ³ÓÅª°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤ß¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÈèÏ«¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤³¤¦¤·¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ2Æü¤Î¤È¤³¤í¤â´ÆÆÄ¤¬28¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÀï¤¤È´¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸À¤¦¤ÈÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤¬Âç»ö¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»î¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüÄø¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¤âÁª¼ê¤Î¿ô¤Ï2¥Á¡¼¥àÊ¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÀï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢¥é¡¼¥¸100¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆüÄø¤¬ÁÈ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆüÄø¤Ë»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×
¡½±óÆ£¹Ò¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡£¤Þ¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òµá¤á¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤â²¿ÅÙ¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÈÂÖÅÙ¤Ç¼¨¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´°÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¶¯²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ºÃ¯°ì¿ÍWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥®¥é¥®¥é´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ó¥¶¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥ª¥Õ¥¶¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁ´°÷¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡½WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò»î¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡Ö¤Þ¤ºWÇÕ´ð½à¤È¤·¤Æ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤ÎÃæ¤ÇWÇÕ´ð½à¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÁ´°÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀï½Ñ¤ÎÊÑ¹¹¤â¥×¥é¥¹¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÃ¤ä¡¢Ä¹¤¯¾·½¸¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âWÇÕÍ¥¾¡¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷¤«¤é¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤ê¥ª¡¼¥ë¥³¡¼¥È¥×¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Áê¼ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁªÅù¡¹¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤Æ¹¶·â¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏWÇÕ´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¤Êý¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈWÇÕ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ê¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿Áª¼êµ¯ÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤Ã¤¿Àï½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï²¤½£CL¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¼éÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËèÀá¡¢»ä¼«¿È¤â¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼éÅÄ¤È°ËÆ£(ÍÎµ±)¤À¤±¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤È¤Î»î¹ç¤Ç70Ê¬¼å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Èà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇÄ°®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥±¥¬¤Ê¤¯¤¤¤±¤Ð³ùÅÄ(³ùÅÄÂçÃÏ)¡¢º´Ìî³¤½®¡¢ÅÄÃæÊË¡¢¾ùÎÜ(Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ)¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ç¤Ë5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈà¤âÂåÉ½¤Ë¤¤¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢WÇÕÍ½Áª¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÈà¤òÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆWÇÕ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÀï½ÑÍý²ò¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢»î¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î¶¥Áè¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½WÇÕ½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë¸þ¤±¤¿3»î¹ç¤Î½Å¤ß¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£8Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò½ü¤±¤ÐºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ë¤Ê¤ë¡£´¶³´¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´Ö¶á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢(WÇÕ¤ò)ÁÛÁü¤Ï¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ëÁ´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÀï¤ÇÆ»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´î¤Ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¶È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³èÆ°¤Þ¤Ç´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¥±¥¬¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²óÉüÅù¡¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥±¥¬¿Í¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ÇºÇÁ±¤ÎÈ½ÃÇ¡¢·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò½ü¤¯¤È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤â´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤¬±ó¤¯¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤¬¡¢15Ê¬¤Î¤ß¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤ËËþÂ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤È¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£Æ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤è¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤òÍ¥¤·¤¯¤â¸·¤·¤¯¤âÎ¾Êý»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡½±ö³·ò¿Í¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢ÆÃÄ§¤Ï¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎAÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢µ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦³èÌö¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¾·½¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWÇÕ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡¢ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾·½¸¤ò²æ¡¹¼«¿È¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ1%¤Ç¤âWÇÕ¤Ç¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³èÌö¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤ÏÁ°½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢¾ï¡¹5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Èà¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¾·½¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤òÁª¤Ö°ÕÌ£¤Ç¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡½¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡ÖÈà¤ò¾·½¸¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï½½Ê¬¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤¨¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÎÈà¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¯Àï¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÇ÷ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ç¤ÎÌò³ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àï½ÑÅª¤ÊÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤«¤Ä´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¹¶·â¤ËÍí¤á¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡¢·è¤á¤ë¡¢·è¤á¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»î¹ç¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈà¤È¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Î¤È¤³¤í¤«¤é°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ÄÀ¤³¦¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢º£²óÂåÉ½¤Î¾·½¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¡¢WÇÕ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈà¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÊÑ¤Ë¥Á¡¼¥à(¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Î½ÅÍ×À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆ±¤¸»×¤¤¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬38°Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬4°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î19°Ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¾å°Ì¤È²¼°Ì¡¢³Ê¾å¤È³Ê²¼¤È¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾Êý¤È¤âÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¤¡¢¿ÆÁ±»î¹çÅù¡¹¤Î·Ð¸³¤¬°ã¤Ã¤ÆFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¾Êý¤È¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤àÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤âÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤Î½àÈ÷¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·ã¤·¤µ¸·¤·¤µ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤¬WÇÕ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)