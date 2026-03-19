½Õ¤Ï¡Ø¥Ùー¥¸¥å¥¢¥¦¥¿ー¡Ù¤¬Àµ²ò¤«¤â¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¥µ¥Þ¸«¤¨ÁÀ¤¨¤ë¡ÖÂç¿Í¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¡×
½Õ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡È¥Ùー¥¸¥å¥¢¥¦¥¿ー ¡ß ¥¸ー¥ó¥º¡É¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡£¥¸ー¥ó¥º¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¾åÉÊ¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¯¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤ÈÂç¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£º£²ó¤Ï40¡¦50Âå¤¬¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¼êËÜ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
¡Úmysty woman¡Û¡Ö¥Ôー¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\9,240¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ôー¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤¤ì¤¤¤á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¼çÌò¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Ùー¥¸¥å¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¤¥ó¥Êー¤ä¾®Êª¤Ë¹õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤ò¤¤ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¸«¤»¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
´Å¤á¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¤Ë¿å¿§¤ò»Å¹þ¤ó¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µUP
¡ÚA part by¡Û¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥êー¥Ö¥·¥çー¥È¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡×\19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥êー¥Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥çー¥È¥È¥ì¥ó¥Á¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëç¡£¥Ùー¥¸¥å¤Ê¤é¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸ー¥ó¥º¤ä¿å¿§¥·¥ã¥Ä¤Ç´Å¤µ¤òÃæÏÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¡£¤¢¤¨¤ÆÃå¾þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M