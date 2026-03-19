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https://avex.ffm.to/befirst_all_day
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
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ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.Ì´Ãæ
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4.³¹Åô -Music Video Behind The Scenes-
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²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
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²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
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1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
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3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-¡¡
5.³¹Åô -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.Ì´Ãæ
±ÇÁüÄó¶¡ : rockin¡Çon japan¡ÚROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Û
◾️¡ãBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡ä
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
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https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
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