¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£±¡¦£µÇÜ¡×¤Ê¤É£¸¡Á£±£±¡óÃÍ¾å¤²¡Ä£±£±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò£··î£±Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é
¡¡¥«¥Ã¥×ÌÍÂç¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢Â¨ÀÊ¥«¥Ã¥×ÌÍ£±£±¥Ö¥é¥ó¥É·×£³£±ÉÊÌÜ¤ò¡¢£··î£±Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤éÌó£¸¡Á£±£±¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºàÎÁÈñ¤äÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Á´¾¦ÉÊ¤Î£±³äÄøÅÙ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¶·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬£²£³£¶±ß¤«¤é£²£µ£µ±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£±¡¦£µÇÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ½ü¤¯¡Ë¤¬£²£´£°±ß¤«¤é£²£¶£¶±ß¤È¤Ê¤ë¡£