¡ÖÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×£´Âç²ñ¤Ö¤êWÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤â¡ÄËÌÄ«Á¯½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹FW¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡Ú½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£³·î19Æü¡¢½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÂæÏÑ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô£²¤«¹ñ¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÂæÏÑ¤ò²¼¤·¡¢2011Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ°ÊÍè¡¢£´Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¥¨¡¼¥¹FW¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ª¥¯¤Ï¡¢Àï½ÑÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÇË¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯¾õ¶·¤Ç¤ÏÃæµ÷Î¥¡¦Ä¹µ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂ¿¤¯ÁÀ¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î¹çÁ°¤Ë»Ø´ø´±¤«¤éÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´°Á´¤ËÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È´î¤Ù¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡¢Í±ËÜ¸÷¤Î·è¤á¥«¥Ã¥È¡¢·§Ã«¼Ó´õ¤Î¥¥é¥¥é¥Í¥¤¥ë...¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFIFA¸ø¼°¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô£²¤«¹ñ¤¬¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÂæÏÑ¤ò²¼¤·¡¢2011Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ°ÊÍè¡¢£´Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´°Á´¤ËÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È´î¤Ù¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡¢Í±ËÜ¸÷¤Î·è¤á¥«¥Ã¥È¡¢·§Ã«¼Ó´õ¤Î¥¥é¥¥é¥Í¥¤¥ë...¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFIFA¸ø¼°¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼