ÃæÅì¾ðÀª¤Çµ²²î4500Ëü¿ÍÁý¤â¡¡À¤³¦¿©ÎÈ·×²è¤¬·Ù¾â
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦¿©ÎÈ·×²è¡ÊWFP¡Ë¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Çº®Íð¤¬Â³¤¯ÃæÅì¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢6·î¤Þ¤ÇÊ¶Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¸¶Ìý²Á³Ê¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤ËºÇÂç4500Ëü¿Í¤¬¿¼¹ï¤Êµ²²î¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡WFP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï´û¤ËÌó3²¯2ÀéËü¿Í¤¬¿©ÎÁÉÔ°Â¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤Çµ²²î¤Ë´Ù¤ë¿Í¡¹¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿©ÎÁÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¸ý¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÈîÎÁ¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÅì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âµ²²î¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¿©ÎÁ¤äÇ³ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£