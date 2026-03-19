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¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 7,910¡¡ ¢¥7,497¡¡ ¢¥4,604 [ ¢¥4,495¡¡ ¢¥109 ]¡¡58,850±ß ( +2024 ±ß)
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¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡12,323¡¡ ¢¥4,440¡¡¢¥11,658 [ ¢¥10,494 ¢¥1,164 ]¡¡56,941±ß ( +2688 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 2,745¡¡ ¢¥3,788¡¡ ¢¥4,402 [ ¢¥4,803¡¡¡¡ 400 ]¡¡54,253±ß ( +930 ±ß)
1·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,598¡¡ ¢¥2,898¡¡¡¡ 8,348 [¡¡ 4,715¡¡ 3,633 ]¡¡53,322±ß ( -524 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,921¡¡ ¢¥4,249¡¡¡¡ 4,792 [¡¡ 1,377¡¡ 3,414 ]¡¡53,846±ß ( -89 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 7,804¡¡ ¢¥2,459¡¡ ¢¥6,627 [ ¢¥6,747¡¡¡¡ 119 ]¡¡53,936±ß ( +1996 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡12,246¡¡¡¡¡¡¢¥77¡¡ ¢¥5,428 [ ¢¥5,644¡¡¡¡ 216 ]¡¡51,939±ß ( +1600 ±ß)
12·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡¡¡ ¢¥149¡¡¡¡¡¡ 175¡¡¡¡ 1,846 [¡¡¡¡¡¡29¡¡ 1,817 ]¡¡50,339±ß ( -410 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ ¢¥210¡¡¡¡¡¡ 307¡¡ ¢¥3,852 [ ¢¥4,042¡¡¡¡ 189 ]¡¡50,750±ß ( +1243 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥4,390¡¡ ¢¥1,766¡¡¡¡ 2,565 [¡¡ ¢¥263¡¡ 2,828 ]¡¡49,507±ß ( -1329 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,897¡¡¡¡ 1,293¡¡ ¢¥2,502 [ ¢¥3,936¡¡ 1,433 ]¡¡50,836±ß ( +344 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡34¡¡ ¢¥2,084¡¡¡¡ 2,076 [¡¡¡¡¡¡23¡¡ 2,053 ]¡¡50,491±ß ( +237 ±ß)
11·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,162¡¡¡¡¡¡ 236¡¡ ¢¥4,528 [ ¢¥4,359¡¡ ¢¥169 ]¡¡50,253±ß ( +1628 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,836¡¡¡¡ ¢¥834¡¡¡¡ 1,158 [¡¡ ¢¥368¡¡ 1,526 ]¡¡48,625±ß ( -1750 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,147¡¡ ¢¥5,397¡¡ ¢¥2,366 [ ¢¥4,358¡¡ 1,992 ]¡¡50,376±ß ( +100 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,559¡¡¡¡¡¡ 755¡¡¡¡ 5,557 [¡¡¡¡ 970¡¡ 4,586 ]¡¡50,276±ß ( -2134 ±ß)
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