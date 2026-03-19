《終了間近！》1つだけなんて選べないよ（泣）【マクドナルド】の「ハッピーセット」が可愛い

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、今回も魅力的なおもちゃ付き。カードゲームやミニチュア玩具、可愛い絵本など幅広いラインナップ！ どれも細部まで工夫が凝らされており、家族での食事の時間をより一層楽しく彩ってくれそうです。今回は、期間終了前にチェックしておきたい注目のアイテムをご紹介します。

人気アニメのキャラクターが登場する「みんなでUNO」

人気アニメの世界観を楽しみながら遊べる、特別なデザインのカードゲームが登場しています。カードにはさまざまなキャラクターの姿が描かれており、見ているだけで心が和みそうです。筆者もゲットしたところ、遊び方の説明書が同封されていたので、初めてでも安心して対戦に参加できました。おうち時間や集まりの場を、より盛り上げてくれそうです。

華やかな着せ替えシールが付いた「おひめさまのずかん」

可愛らしいイラストと共に、おひめさまについて学ぶことができるシール付きの図鑑です。付属のドレスシールはどれも華やかな雰囲気で、自分好みのコーディネートを楽しみながら読み進めることができます。絵のタッチが優しいため、子どもだけでなく大人も一緒に遊びたくなるような、丁寧なつくりが印象的な一冊です。

優しい世界観に癒される「なんでもいきもの おあそびブック」

独特の表情や世界観が魅力的な絵本も選ぶことができます。絵本はもちろん、付属のシールに描かれたキャラクターたちの仕草も愛らしく、読むたびに穏やかな気持ちにさせてくれそうです。図鑑と同様に、親子で一緒に物語を楽しんだりシールを貼ったりすることで、日常の何気ないひとときがより豊かになるかも。

本物のような仕掛けが楽しい！「ミニチュアマクドナルド」

マクドナルドの厨房にあるグリルを、手のひらサイズで再現した精巧なミニチュア玩具です。蓋を開閉すると中からハンバーグが現れるといった本格的な仕掛けが施されており、ごっこ遊びの時間をよりリアルに演出してくれます。他にもマクドナルドのお店やトラック、バッグまであるので、思わず全部集めたくなりそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里