¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃµº÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤òAR¤ÇÀ©ÇÆ¡ª ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È2026Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤Ï¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥óÀìÍÑ¤ÎÁàºî¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£360¡ë¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤äºÂÉ¸¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤¬³ÈÄ¥¸½¼Â°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤ÎÃµº÷¤ò»Ù¤¨¤ë¿·Äó°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î¹°èÃµº÷¤äÏ¢Àï¤ÇÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ÁÀ¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤òÀµ³Î¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡×
¸ø³«»þ´ü¡§2026Ç¯3·îÀ½ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥óÂÐ±þÃ¼Ëö¡§¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥óÀìÍÑÈÎÇä¾õ¶·¡§¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¼ç¤ÊÍÑÅÓ¡§³ÈÄ¥¸½¼Â°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤ÎÃµº÷¥µ¥Ý¡¼¥È
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥à¼þÊÕµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î³ÈÄ¥¸½¼Â°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ÜÆ°ÀïÎ¬¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥ì¥¤´Ä¶¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌÁàºî¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ºÙ¤«¤Ê°ÜÆ°¤ò¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÁàºî´¶¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹âÀºÅÙ¤Ê360¡ë¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢Ê£»¨¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤â°ÌÃÖ¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤ÇÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯»È¤¦ÃÏÅÀ¤òµÏ¿¤Ç¤¤ëºÂÉ¸¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³¤ÊÊâ¹Ô¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤äÀßÄê¥ë¡¼¥È¤Î½ä²óµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ØµÞ¤°¾ìÌÌ¤ÈºÙ¤«¤¯Ãµ¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥àÆ±´ü¤Ë¤è¤ëºÂÉ¸¶¦Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ãç´Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤ËÃµº÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¥°¥ë¡¼¥×¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¤É¤¦²ó¤ë¤«¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÇÁá¤¤°ÜÆ°¤ÈÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖÄ´À°¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ãµº÷¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×ÃÏÅÀ¤Ø¤ÎºÆË¬Ìä¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏºÂÉ¸¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¤¬ÊØÍø¤Ç¡¢¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï½ä²óµ¡Ç½¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¤Ç¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç´Ö¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤â»È¤¤¤É¤³¤í¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Áàºî¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãµº÷¤½¤Î¤â¤Î¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹¤¤¥Þ¥Ã¥×¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤ê¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë2026Ç¯3·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤ÞÈ¯ÇäÃæ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ¼Ëö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥óÀìÍÑ¤ÎÁàºî¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
360¡ë¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢ºÂÉ¸¥á¥â¥ê¡¼µ¡Ç½¡¢°ÜÆ°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÚÂØµ¡Ç½¡¢¥Á¡¼¥àÆ±´ü¤Ë¤è¤ëºÂÉ¸¶¦Í¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ¤É¤ó¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹°èÃµº÷¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ä¡¢½ÅÍ×ÃÏÅÀ¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¡¢Ãç´Ö¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×Ãµº÷¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃµº÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤òAR¤ÇÀ©ÇÆ¡ª ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡× appeared first on Dtimes.