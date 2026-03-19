hitomi¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡È°Õ³°¤ÊËÜ²»¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¼ã´³¡¢ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Îhitomi¤¬¡¢1994Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¡¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿ ¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªhitomi¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ê¼ÂºÝ¤Î²»¸»¤¢¤ê¡¢11Ê¬10ÉÃº¢¡Ë
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡£18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëhitomi¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤é¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤äÅö»þ¤Î²»³Ú¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¾®¼¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ÖLet's Play Winter¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿hitomi¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£hitomi¤Ï¡Ö³ä¤È¤¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î»Ö¸þ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¡ØLet's Play Winter¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã´³ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ÎËÜ²»¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢hitomi¤ÏÅö»þ¤Î¼«¿È¤Î²Î¾§»ÑÀª¤ò¡Ö¤¢¤ó¤ÞÂÎ½Å¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºî»ì¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®¼¼¤«¤é¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£hitomi¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö½é¤á¤Ï¾®¼¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÈà»á¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥¨¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¸¾ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¸¾Ï¤È¤·¤ÆÁ÷¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¸å¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£hitomi¤Ï¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤¬¶Ê¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØCANDY GIRL¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ê²Î»ì¤ò¡Ë¤Ï¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¡¢Ê¸»ú¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£