£·£µºÐ¡¦ÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ö±ü¤µ¤ó¤È³°¿©¤Ç¤·¤¿¡×Èþ¿ÍºÊ¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê£·£µ¡Ë¤¬ºÊ¡¦ÃÓÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤À¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï±ü¤µ¤ó¤È³°¿©¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»þ¡¹»Å»öµ¢¤ê¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·µ¬³«Âó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Î¤´¤í¡£¼«Í³¤¬µÖ¶áÊÕ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡ÖÆüº¢¤ÏÉñÂæ¤ÇÆüËÜÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¿Íµ¤¡ª±üÍÍ¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÉÙÈþÃË¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£