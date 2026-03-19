Åìµþ23¶è¡È²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½¡É¡Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¡×¤È¸«²ò¼¨¤¹¡¡ÍÎÁ²½¤Ê¤é¡Ö°ìÀÆ³«»Ï¡×¡¡ÆÃÊÌ¶èÄ¹²ñ
Åìµþ23¶è¤Î²ÈÄí¤´¤ß¤ÎÍÎÁ²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢23¶è¤Î¶èÄ¹¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌ¶èÄ¹²ñ¤Ï19Æü¡¢À¶ÁÝ»ö¶È¤Î²ÝÂê¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÍÎÁ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤´¤ß¤ÎÍÎÁ²½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÍ¸úºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¡ÊÍÎÁ²½¤ò¡Ë¤ä¤ë¤È¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤âÌÀ³Î¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢23¶è¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÎÁ²½¤Ï¡¢³Æ¶è¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢23¶è¤Ï¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢¶è¶¤âÊ£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¶è¤ÇÍÎÁ²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÍÎÁ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö23¶è¤Ç°ìÀÆ³«»Ï¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤´¤ß¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤ËÍÎÁ²½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£