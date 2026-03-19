¡Öe¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©£²¡×ÅëºÜ³Ú¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥áOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤òBulk Up!!! Edit¤È¤·¤Æ±óÆ£ÀµÌÀ¤¬²Î¾§!
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¶ÚÆù¥¢¥Ë¥á¤Î¶â»úÅã¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Î¡Öe¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©£²¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¿®Íê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤È¡¢Music Video¤¬2.8²¯²ó»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥áOP¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¡Bulk Up!!! Edit¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶Ê¤Î¡Ö¿®Íê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡×¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È±¨²°¡¡ºî»ì¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¼Äºê ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë -Bulk Up!!! Edit-¡×¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼±óÆ£ÀµÌÀ¤¬²Î¾§¡£ÎÏ¶¯¤¯¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Öe¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©£²¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢±óÆ£ÀµÌÀ
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nex-tone.link/dgNhwHrfP
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01.¿®Íê¥Þ¥Ã¥¹¥ë
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Ë
ºî»ì¡§¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È±¨²°¡¡ºîÊÔ¶Ê¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¼Äºê
02.¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë -Bulk Up!!! Edit-
²Î¡§±óÆ£ÀµÌÀ
ºî»ì¡§¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È±¨²°¡¡ºî¶Ê¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¼Äºê/¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¹¥È±¨²°¡¡ÊÔ¶Ê¡§¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥ÈµÌ
03.¿®Íê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡Êinstrumental¡Ë
04.¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë -Bulk Up!!! Edit-¡Êinstrumental¡Ë
¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù´ØÏ¢³Ú¶Ê
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¿¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Í¡¼¥à¡©¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nex-tone.link/A00034330
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01.¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤(CV¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤)¡õ³¹ÍºÌÄÂ¤(CV¡§ÀÐÀî³¦¿Í)
02.¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Í¡¼¥à¡©¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
²Î¡§³¹ÍºÌÄÂ¤(CV¡§ÀÐÀî³¦¿Í)
03.¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×(instrumental)
04.¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Í¡¼¥à¡©¡×(instrumental)
¡ÖP¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë?¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nex-tone.link/A00113785
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01.¡ÖÎø¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢³¹ÍºÌÄÂ¤¡ÊCV:ÀÐÀî³¦¿Í¡Ë
02.¡ÖÉ¬»¦¥Þ¥Ã¥½¡¼¡×
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢³¹ÍºÌÄÂ¤¡ÊCV:ÀÐÀî³¦¿Í¡Ë
03.¡ÖÎø¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×(instrumental)
04.¡ÖÉ¬»¦¥Þ¥Ã¥½¡¼¡×(instrumental)
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë?¡Ù
¡ãINTRODUCTION¡ä
¡Ö¤Ò¤Ó¤¡Ä¡Ä¤ªÁ°¡¢¤Þ¤¿ÂÀ¤Ã¤¿¡©¡×
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤(¤µ¤¯¤é¡¦¤Ò¤Ó¤)¤Î¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÈó¾ð¤Ê°ì¸À¡£
²ÆµÙ¤ß¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐ¤ËÁé¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Ò¤Ó¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë±¿Æ°¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤¿¤é¤¯¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤Ò¤Ó¤¤¬Â¤ò±¿¤ó¤ÀÀè¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤À¤Ã¤¿¡ª
¤½¤·¤ÆÆþ²ñ¤·¤¿¥¸¥à¤ÇÆ±µéÀ¸¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÈþ¾¯½÷À¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦ÁÕÎ®±¡¼ëÈþ(¤½¤¦¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤¢¤±¤ß)¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ò¤Ó¤¤Ï¡¢¿¼¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¶Ú¥È¥ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò
ºî²è¡§MAAM (¾®³Ø´Û¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ)
´ÆÆÄ¡§»³粼¤ß¤Ä¤¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»ÖÌÐÊ¸É§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆÃÓ°¦
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÅçÀéÌÀ¡¦¾¾ËÜ·Ã
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿ù±ºÈþÊæ
¿§ºÌÀß·×¡§¿¿ÊÉ¸»ÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£Ë®É§
¥¤¥á¡¼¥¸¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§耼Ìîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§ÉðµÜ¤à¤Ä¤ß
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÇòÀÐÍ£²Ì
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§Ã«Â¼À¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
À½ºî¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¥¸¥à
¡ÚCAST¡Û
¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
ÁÕÎ®±¡¼ëÈþ¡§±«µÜ Å·
³¹ÍºÌÄÂ¤¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¾å¸¶ºÌÌé¹á¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥¸¡¼¥Ê¡¦¥Ü¥¤¥É¡§Åì»³Æà±û
Î©²ÖÎ¤Èþ¡§ËÙ¹¾Í³°á
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
¼çÂê²Î¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª´ê¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×
²Î¡§¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤(CV¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤)¡õ³¹ÍºÌÄÂ¤(CV¡§ÀÐÀî³¦¿Í)
ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Í¡¼¥à¡©¡×
²Î¡§³¹ÍºÌÄÂ¤(CV¡§ÀÐÀî³¦¿Í)
©2019 ¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò¡¤MAAM¡¦¾®³Ø´Û¡¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¥¸¥à
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë?¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://dumbbell-anime.jp/