¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï¡È¥¢¥ë¥ß¡É¤Ë¤â±Æ¶Á¡Ä3½µ´Ö¤Ç13%¥¢¥Ã¥× ´Ì¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂÞ¤â¡©¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤ÉÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ì¤ÏŽ¢4·îËö°Ê¹ß¤ÎºàÎÁÆþ²Ù¤¬Ì¤ÄêŽ£
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï¡È¥¢¥ë¥ß¡É¤Ë¤â±Æ¶Á¡Ä3½µ´Ö¤Ç13%¥¢¥Ã¥× ´Ì¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂÞ¤â¡©¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤ÉÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ì¤ÏŽ¢4·îËö°Ê¹ß¤ÎºàÎÁÆþ²Ù¤¬Ì¤ÄêŽ£
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©³ª¹¾Ä®¤Î²ÃÆ£·Ú¶âÂ°¹©¶È¡£ÁÏ¶È¤Ï1961Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£·Ú¶âÂ°¹©¶È ÌÚÂ¼²í¾¼À½Â¤ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¥É¥Ð¥¤¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤ÎºàÎÁ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®»ö¼Â¾åÉõº¿¡É º£¸å¤ÎÀ¸»º¤Ï¡©
º£¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬»ö¼Â¾åÉõº¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ½Â¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö5·îº¢¤«¤éÀ¸»º¤¹¤ëºàÎÁ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
4·îËö°Ê¹ß¡¢¥É¥Ð¥¤¤«¤é¤ÎºàÎÁ¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß²Á³Ê¤Ï3½µ´Ö¤ÇÌó13¡óÃÍ¾å¤¬¤ê
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡ÊÌÚÂ¼ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¥¤¥é¥ó¾ðÀªÁ°¤Ï¡¢1¥È¥ó¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏÌó3100US¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤Î¥Ôー¥¯¤ÇÌó3500US¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡×
¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢Ìó13%¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö°ì»þÅª¤Ë¤Ï¡¢2000Ëü～3000Ëü±ß¥ì¥Ù¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¤³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä
¥¢¥ë¥ß¤Î´Ì¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂÞ¤Ë¤â±Æ¶Á¡Ä
¡ÊÌÚÂ¼ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê¥¢¥ë¥ß²Á³Ê¾å¾º¤Ï¡Ë¥¢¥ë¥ßÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¡¢´Ì¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂÞ¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤â¤¹¤Ù¤Æ±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇ³ÎÁÂå¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ä¡¢À½ÉÊ¤òºÊñ¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î²Á³Ê¤âº£¸å¾å¾º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼ÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÂåÂØ¼êÃÊ¤ò»ÅÆþ¤ìÀè¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÊý¸þ¤Ë¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×