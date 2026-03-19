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¡ãDisc1¡§LEAD BEST¡ä1. GANG PARADE SO LONG!!
2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)
3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)
4. FOUL (11SOUL ver.)
5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)
6. CAN¡ÇT STOP (11SOUL ver.)
7. ¸½¾õ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯GO TO THE BEDS (11SOUL ver.)
8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)
9. ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª (11SOUL ver.)
10. ¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
11. GANG RISE
¡ãDisc2¡§MEMBER¡ÇS BEST¡ä
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1. Letter¡¡(¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥)
2. WE ARE the IDOL¡¡(¥æ¥á¥Î¥æ¥¢)
3. don¡Çt forget me not¡¡(¥¥ã¥ó¡¦GP¡¦¥Þ¥¤¥«)
4. SUPER PARTY PEOPLE¡¡(¥³¥³¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥³)
5. Alarm¡¡(¥æ¥¤¡¦¥¬¡¦¥É¥¯¥½¥ó)
6. GANG 2¡¡(·î¥Î¥¦¥µ¥®)
7. ¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡(¥¥é¡¦¥á¥¤)
8. Träumerei¡¡(¥¥ã¡¦¥Î¥ó)
9. pretty pretty good¡¡(¥Á¥ã¥ó¥Ù¥¤¥Ó¡¼)
10. BREAKING THE ROAD¡¡(¥Ê¥ë¥Ï¥ï¡¼¥ë¥É)
11. ¥¤¥Þ¥ò¥«¥±¥ë¡¡(¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼)
¡ãDisc3¡§ASOVIVA BEST¡ä
1. LAST
2. INVOKE
3. OK
4. WINTER SONG
5. ÍèÎ»
6. Dear
7. ¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É
8. sugar
9. UNIT
10. KIMI¡ùNO¡ùOKAGE
11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
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¢£¡ãGANG PARADE SO LONG TOUR¡×Á°È¾Àï
4·î18Æü(ÅÚ) ÆÊÌÚ¡¡HEAVEN¡ÇS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4·î19Æü(Æü) ¿ÀÆàÀî¡¡²£ÉÍBay Hall
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4·î22Æü(¿å) Åìµþ¡¡Spotify O-WEST
OPEN 17:30 / START 18:30
[Ìä]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4·î29Æü(¿å½Ë) ÀéÍÕ¡¡ÇðPALOOZA
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
5·î23Æü(ÅÚ) °¦É²¡¡WstudioRED
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]¥Ç¥å¡¼¥¯¾¾»³ 089-947-3535 (Ê¿Æü 11:00¡Á17:00)
5·î24Æü(Æü) ¹áÀî¡¡¹â¾¾MONSTER
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]DUKE¹â¾¾ 087-822-2520
5·î30Æü(ÅÚ) ´ä¼ê¡¡KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
6·î7Æü(Æü) ÀÐÀî¡¡REDSUN
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
6·î14Æü(Æü) ´ôÉì¡¡CLUB ROOTS
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041
6·î27Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¡°°ÀîCASINO DRIVE
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]WESS info@wess.co.jp
6·î28Æü(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚcube garden
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]WESS info@wess.co.jp
7·î11Æü(ÅÚ) µÜ¾ë¡¡ÀçÂædarwin
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7·î12Æü(Æü) ´ä¼ê¡¡À¹²¬CLUBCHANGE WAVE
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
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https://w.pia.jp/t/gangparade/
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