MONGOL800¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Øetc.works4¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ÜÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤â
MONGOL800¤¬4·î29Æü¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Øetc.works4¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ5·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Øetc.works¡Ù¤Ï¡¢MONGOL800¤È½ê±ï¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤ä¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È»²²Ã¶Ê¡¢Äó¶¡³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¤¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³°»Å»ö¤ÎºîÉÊ½¸¤À¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¡Øetc.works¡Ù¡¢2011Ç¯¤Ë¡Øetc.works2¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¡Øetc.works3¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Øetc.works4¡Ù¤ÏCD¤ª¤è¤Ó³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Øetc.works4¡Ù¤Ë¤Ï¡¢WEST.¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖSOUTH WEST BEACH!!¡×¤ä²Ã»³Íº»° ·ÝÇ½À¸³è60¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEDICATED to KAYAMA YUZO¡Ù¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·¯¤ò¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÖTRY ME~»ä¤ò¿®¤¸¤Æ~¡×¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Î¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¡×¡¢Hi-STANDARD¤Î¡ÖNEW LIFE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤Û¤«¡¢Salyu¤Î¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤ëÁ¥¡×¤äDragon Ash¤Î¡Ö·Ò¤¬¤êSUNSET¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î»²²Ã¶Ê¡¢¤µ¤é¤ËCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤ÉÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¥â¥ó¥Ñ¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¡¢Ä°¤¯¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÎÁý¤¹ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤Æ¡¢5·î30Æü¤Î²Æì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8·î28Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Þ¤Ç¡¢Á´15¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãMONGOL800 -etc.works- TOUR 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜÆü3·î19Æü(ÌÚ)19:00¤è¤ê¡£
¡¡
◾️¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øetc.works4¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹ ¢¨ÇÛ¿®/CDÈ¯Çä
HICC-6001¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäŽ¥ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¦¥§¡¼¥Ö
¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¡§TISSUE FREAK RECORDS
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§http://www.mongol800.jp/etcworks4/
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01.SOUTH WEST BEACH!!
¡ÊWEST.Äó¶¡³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
02.À»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê ~Mosh Mosh Mosh~
¡ÊÍÎ³Ú traditional¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
03.NEW LIFE
¡ÊHi-STANDARD¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
04.¾¯Ç¯»þÂå
¡Ê°æ¾åÍÛ¿å¥«¥Ð¡¼¶Ê)
05.¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·¯¤ò
¡Ê²Ã»³Íº»°Äó¶¡³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
06.É÷¤Ë¾è¤ëÁ¥
¡Ê¡ÖSalyu 20th Anniversary Tribute Album ¡Ègrafting¡É¡×¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
07.·Ò¤¬¤ê SUNSET
¡Ê¡Ö25 -A Tribute To Dragon Ash-¡×¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
08.Hunky-dory
¡Ê¡ÖDaniel¡×¼ýÏ¿¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
09.TRY ME¡Á»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á
¡Ê°Â¼¼ÆàÈþ·Ã with SUPER MONKEY¡ÇS¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
10.Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë
¡ÊÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ë
¡¡
◾️¡ãMONGOL800 -etc.works- TOUR 2026¡ä
5·î30Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
6·î12Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦HIROSHIMA CLUB QUATTRO
6·î13Æü(ÅÚ)¡¡⼭⼝¡¦¼þÆî RISING HALL ¢¨2FÀÊÍ
6·î24Æü(¿å)¡¡⼤ºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
6·î25Æü(ÌÚ)¡¡⼤ºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
7·î01Æü(¿å)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
7·î02Æü(ÌÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
7·î17Æü(¶â)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS ¢¨2FÀÊÍ
7·î18Æü(ÅÚ)¡¡´ä⼿¡¦À¹²¬ CLUBCHANGE WAVE
8·î07Æü(¶â)¡¡°¦É²¡¦¾¾⼭WstudioRED
8·î08Æü(ÅÚ)¡¡⾹Àî¡¦⾼¾¾ festhalle
8·î13Æü(ÌÚ)¡¡¿·³ã LOTS
8·î16Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬ DRUM LOGOS
8·î25Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦DIAMOND HALL
8·î28Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity ¢¨2FÀÊÍ
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
STANDING¡§¡ï6,000(ÀÇ¹þ)
¢¨¼þÆî¸ø±é¡¢ÀçÂæ¸ø±é¡¢Zepp DiverCity(TOKYO)¸ø±é¡§2F»ØÄêÀÊ ¡ï7,000(ÀÇ¹þ)
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2026Ç¯5⽉9⽇(ÅÚ)12:00¡Á
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û¢¨Á´¸ø±é
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3⽉19⽇(ÌÚ)19:00¡Á3⽉23⽇(·î)23:59
¼õÉÕURL¡§http://www.mongol800.jp/ticket
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡MONGOL800 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡MONGOL800 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡MONGOL800 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡MONGOL800 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë