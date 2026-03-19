¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡×·ÄÂçµÙ³ØÃæ¤Î20ºÐ¤Ë¾×·â»ö¼Â¡¡¿¹ÊÝJ½éÁª½Ð¡¢¥¨¡¼¥¹Ä¶¤¨¤Î¡È80¡É¤Ë´üÂÔµÞ¾å¾º¡ÖWÇÕ¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤ë¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡õ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼28Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£20ºÐ¤Î³¤³°ÁÈ¡¢±ö³·ò¿Í¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤¬ÂåÉ½½é¾·½¸¡£µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¿·±Ô¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ö³¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹â¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ø¿Ê¤ß¡¢1Ç¯¼¡¤Î2024Ç¯¡¢J1²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£Âç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µ¯ÍÑ¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¼Â¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÆÈ1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥ë¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º£µ¨¡¢¸ø¼°Àï800Ê¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£1ÆÀÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï80Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃ±½ãÈæ³Ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÀÅÀ¸úÎ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Î¿ôÃÍ¡Ê1ÆÀÅÀ/117Ê¬¡Ë¤òÎ¿¤®¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê·èÄêÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂåÉ½¤À¤È¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È±ö³ÂåÉ½Æþ¤ê¡ª¡×¡Ö±ö³ÂåÉ½Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¤¹¤²¤§¡×¡ÖWÇÕ¹Ô¤¥Þ¥¸¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡ÖWÇÕ³ê¤ê¹þ¤ß¤¢¤ê¤¨¤ë¤Ê¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¡£±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Ë¥°¥é¥¹¥´¡¼¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ÊÆ±38°Ì¡Ë¡¢Æ±31Æü¡ÊÆ±4·î1Æü¡Ë¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤È¤â¤Ëº£²Æ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë